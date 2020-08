VELIKI OBRT U BAJERNU: Tijago definitivno napušta minhenski klub (FOTO)

Alkantara ulazi u poslednju godinu svog ugovora sa Bajernom, a po navodima medija za njega je zainteresovan Liverpul, ali i drugi evropski klubovi. On je rekao upravi nemačkog šampiona da ne želi da produži ugovor, a mediji pišu da sportski direktor Hasan Salihamidžić nije uspeo da ubedi nekadašnjeg fudbalera Barselone da ostane u Nemačkoj.

"Razgovori koje je Hasan imao s njim su uvek bili vrlo produktivni i u jednom trenutku se zapravo činilo da će biti postignut dogovor. Ali, tada je Tijago obavestio Hasana da želi da proba nešto novo i to je to", rekao je Rumenige za Skaj Sport.

"To ćemo morati da prihvatimo. Imamo ugovor s njim koji važi još godinu dana i ako se on dogovori sa nekim klubom, taj klub će morati da plati odredjeni iznos. Ne želim javno da govorim koju sumu imamo na umu, ali u Bajernu neće biti letnjih sniženja", dodao je on. Rumenige je istakao da nije ljut na Španca i da misli da je odličan fudbaler i dobar čovek.

"Ne treba zaboraviti da ima 29 godina i ako želi da proba nešto novo, to mora da uradi sada", rekao je Rumenige.

