BIĆEMO SVE UBEDLJIVIJI! Tomane: Radim za ekipu, golovi će doći!

Fudbaler Crvene zvezde Antonio Tomane rekao je danas da će crveno-beli iz meča u meč delovati sigurnije i ubedljivije i istakao da veruje da će i njegova igra biti bolja.

"Bilo je veoma važno da trijumfujemo na otvaranju prvenstva. Prva takmičarska utakmica posle priprema je uvek specifična, često se dešavaju iznenadjenja, ali smo i više nego ozbiljno pristupili duelu i nismo ostvarili prostora za neželjen rezultat", rekao je Tomane za klupski sajt.

Crvena zvezda je u novu sezonu ušla pobedom nad Novim Pazarom od 3:0.

"Smatram da ćemo iz meča u meč delovati sve sigurnije i ubedljivije", naveo je Tomane.

Tomene je zadovoljan svojim nastupom, ali ostavlja prostora za još bolje igre.

"Mislim da sam dobro odigrao, ali naravno da uvek može bolje. Bitno je da je čitav tim bio na nivou i to posle zaista teških priprema. Nije bilo lako da iz onakvog rada kakav smo imali na Divičibarama i u Staroj Pazovi udjemo u meč, istrčimo kvalitetno i na posletku trijumfujemo, medjutim, to je ono što krasi velike timove", rekao je on.

"Ekipno smo bili odlični, verujem da sam doprineo tome, a golovi će doći", istakao je Tomane.

Fudbaleri Crvene zvezde u drugom kolu Super lige Srbije dočekuju Radnički iz Niša.

