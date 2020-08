NJENOG MUŽA OBOŽAVA CEO SVET, NJU NIKO NE MOŽE DA SMISLI Ovo je najomraženije žena fudbalera: Razvodila se, pila i tukla

on joj sve oprostio

Džejmi je skoro došao do titule najboljeg napadača Premijer lige, a Rebeka do titule najomraženije supruge fudbalera pre svega zahvaljujući svojoj prošlosti. Novinari su malo više zavirili u njenu prošlost i imali su šta da nađu, a ono što je najzanimljivije od svega jeste činjenica da joj je Džejmi sve to oprostio.

Naime, kada je upoznala Džejmija pre više od dve godine, već je imala ćerku Megan i sina Tejlora. Sa fudbalerom je ubrzo zatrudnela i dobila ćerku Sofiju. Navodno je Rebeka glavni krivac za nesuglasice Džejmija i njegovih roditelja, koji nisu prisustvovali venčanju.

Rebeka je prvi put ''stala na ludi kamen'' kada je imala samo 19 godina, i taj brak trajao joj je samo šest meseci.

Mnogima smeta što je starija od Džejmija - on ima 29, a ina 34 godine.

- Mnogo toga u mom životu daleko je od savršenog. Pravila sam greške, ali sam naučila nešto iz njih i to me je učinilo osobom koja sam sada - rekla je ona u svojoj ispovesti za "Dejli Mejl".

- Ljudi govore mnogo toga ružnog o meni, ali me to nimalo ne dotiče.

Rebeka je javno priznala da je ''radila'' grudi i usta što je naišlo na osudu javnosti.

- Ne podnosim kada žene lažu o takvim stvarima. Nemam skoro nijedne bore. To nije priroda, to je botoks - otvoreno govori ova lepotica.

Tvrdi da joj je suprug oprostio sve greške iz prošlosti, kao što je i ona njemu oprostila probleme sa zakonom koje je ranije imao.

- Ljudi me osuđuju, ali nemaju pojma kakav sam život živela, zašto sam se udala u 19. godini, zašto moja mama nije došla na moje venčanje, zašto sam tako mlada zatrudnela. Obično ne pričam o tim stvarima jer ne volim da ljudi misle da pokušavam da izmamim saosećanje, tako da uglavnom ignorišem sve komentare.

Rebekina majka je radijska voditeljka, a otac joj je radio kao čistač prozora. Roditelji su joj se razveli kada je ona imala 11 godina, majka joj se ubrzo preudala, a porodični problemi ostavili su traga na Rebeku.

- Dospevala sam u nevolje u školi jer sam se tukla, pila i loše ponašala. Bila sam nesrećna i veoma zbunjena.

Do 17. godine potpuno je odustala od škole. U 19. se udala za električara Marka Godena.

- Samo sam želela nekog ko će brinuti o meni. Znala sam da to nije ljubav - priznaje ona.

Kada je sa 22 godine saznala da je trudna nije slušala prijatelje kako treba da abortira već je odlučila da rodi dete. Imala je nekoliko neuspešnih veza nakon čega je odlučila da uđe u ozbiljnu vez sa fudbalerom Lukom Fosterom, sa kojim je dobila sina Tejlora.

- To nije bila dobra veza. Ostala sam sa njim jer sam se osećala bezvredno. Bila sam žena sa dvoje dece koje sam dobila sa različitim muškarcima i često su me na to podsećali.

Nakon raskida sa Fosterom, upoznala je Vardija u jednom noćnom klubu u Šefildu, gde je radila kao promoterka. On ju je angažovao da organizuje proslavu njegovog 27. rođendana. Odbila je da izađe sa njim kada ju je prvi put pozvao na sastanak.

- Već sam izlazila sa fudbalerima. Bila sam prevarena. Imam dvoje dece. Nisam htela da ponovo prolazim kroz to. Uporno sam mu govorila ne. Tek posle nekoliko meseci pristala sam na sastanak.

