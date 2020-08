SUDIM I DALJE SUPERLIGU Srđan Jovanović: Nebuloze Koromana, u odličnim sam odnosima sa FSS

"Članovi rukovodstva FS Saudijske Arabije pisali su našem Savezu i zamolili za podršku, a ja sam otišao tamo i prihvatio se obaveze da sudim nekoliko utakmica u njihovom prvenstvu. To je uobičajena praksa, na neki način razmena sudija na nivou dve fudbalske organizacije. U Arabiji nema dovoljan broj kvalitetnih arbitara, ali se koristi VAR tehnologija, što mi dođe kao neko dodatno iskustvo. Moram da istaknem da sam ovde, prošlog puta kad sam dolazio, prvi put u životu bio Var (glavni u Var sobi). Za mene je to bio veliki izazov, a kao i za svaki posao potrebno je „iskustvo. Ja sam i dalje sudija svog matičnog Saveza i naravno da ću se vratiti u Srbiju i suditi utakmice našeg šampionata“ – odmah je Jovanović objasnio detalje dogovora Fudbalskih saveza Srbije i Saudijske Arabije, uz konstataciju da se već 11. avgusta vraća u svoju zemlju i stavlja na raspolaganje matičnoj fudbalskoj organizaciji.

„Vrlo je specifično suditi u Saudijskoj Arabiji, pre svega zbog visokih temperatura u ovo doba godine. Preko dana je 48, a noću 32 stepena. Fudbal je drugačiji, igra se sa mnogo pasova, igrači često gube loptu na sredini terena i sudija mora da bude spreman, da ne ide previše duboko kako bi stigao da se vrati na mesto prekršaja. Čudno je i bez publike, mi sudije ne volimo da čujemo svaki glas i dobacivanje trenera pored aut-linije. Živo me zanima kako UEFA organizuje ove zvučne efekte da deluje kao da je pun stadion. Da li su to snimljene matrice sa prethodnih utakmica ili prate akciju pa podižu nivo tona u kabini. Nije loša ideja, samo još uvek nisam shvatio kako to rade“.

foto: Starsport©

Poslednjih dana Jovanović je bio u centru pažnje domaće javnosti, nakon izjave Ognjena Koromana da je sklonjen sa liste jer nije pristao da namesti rezultat za Brodarac na utakmici Omladinske lige Srbije.

„To su priče koje nemaju nikakve veze sa istinom. Kao prvo, da sam sklonjen, morao bih da budem vraćan na tu istu listu. Na elitnoj sceni srpskog fudbala sudim poslednjih šest godina u kontinuitetu, od toga sam pet godina internacionalac i nikada nisam imao ni najmanji problem sa ljudima iz rukovodstva. Slatko sam se nasmejao kada sam pročitao izjavu da sam odbio da namestim rezultat na utakmici Omladinske lige. To su nebuloze. Imam sjajan odnos sa predsednikom FSS Slavišom Kokezom i sa prvim čovekom Sudijske organizacije Milanom Karadžićem koji je i moj lični prijatelj. Maksimalno sam na raspolaganju svojoj matičnoj asocijaciji, Super liga je moje takmičenje i samo ako smo najbolji na domaćem terenu, imamo šansu da sudimo velike međunarodne utakmice. Normalno je da ću uoči nekog ozbiljnog iskušenja u Evropi, nastojati da pauziram u srpskom prvenstvu kako bih smanjio rizik od povrede“ – rekao je Jovanović, apostrofirajući podršku koju od početka karijere dobija od Fudbalskog saveza Srbije: „Znate i sami da sam imao čast i privilegiju da sudim finalnu utakmicu na Prvenstvu Evrope mladih reprezentacija u Italiji, a za to takmičenje sam se pripremao u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi. Pritom, ljudi iz medicinskog sektora Saveza su mi pomogli da se oporavim od povrede koju sam vukao i na tome sam im neizmerno zahvalan. Prvo mi je izašao u susret Pavle Simić, tim menadžer A selekcije koji me je odveo kod doktora Miška Mladenovića i fizioterapeuta Zorana Vujića koji su me lečili i ovim putem im se zahvaljujem. Niko od nas nije individualac, funkcionišemo kao ekipa, mi smo deo FSS i trudimo se svi zajedno da budemo na najvišem mogućem nivou. Moram da istaknem i svoje najbliže saradnike, Milana Mihajlovića i Uroša Stojkovića, zajedno smo prebrodili probleme sa koronom, zajedno smo se oporavljali i vraćali u formu na Zlatiboru i sada čekamo nove velike izazove na domaćoj i međunarodnoj sceni“.

U Srbiji se posle prve greške, sudije stavljaju na lomaču, dok je u Evropi situacija potpuno drugačija. Što sudija napravi veću grešku, to dobija težu i zahtevniju utakmicu.

foto: Starsport©

„Naravno. UEFA se neće odreći dobrog sudije zbog jedne greške. Oni su tog sudiju stvarali 10 godina da bi ga sada skinuli sa liste posle 90 minuta. To bi bilo nehumano. Ako sudija vredi, on će posle te greške biti najbolji na prvoj sledećoj utakmici. Možda je samo imao loš dan, kao što se igraču dogodi da promaši penal u finalnoj utakmici Svetskog prvenstva. Pa zar su Italijani trebali da streljaju Roberta Bađa u Pasadeni 1994. godine. Kod nas je specifično podneblje. Svako jutro se budiš sa tom greškom koju si napravio na prethodnoj utakmici. Srećeš ljude na ulici i oni te pamte samo po tome, niko se neće setiti da si pre toga vrhunski odsudio 50 važnih utakmica. Imamo sudije koje su bile sjajne tokom cele karijere i onda ih je jedna situacija u derbiju obeležila za ceo život. Ali to je nezahvalna strana poziva fudbalskog sudije“.

Sudije su ljudi od krvi i mesa, a kao takvi moraju i da pogreše. Nažalost, posle toga treba živeti sa tom greškom u glavi…

„Odlična konstatacija. Danas u ovoj 3D tehnologiji, sve se vidi i sve se zna. Mi smo u aprilu prošle godine polagali za VAR na jednom turniru u Turskoj, morali smo da odsudimo dve utakmice da bismo dobili sertifikat. Ja sam na jednoj od tih utakmica, preinačio odluku sa žutog na crveni karton. U tom trenutku je krenula borba sa samim sobom. Prvi put u životu sam shvatio da sam pogrešio u toku utakmice. Dokle god ne pogledamo situaciju, mi se u dubini duše nadamo da kamera neće otkriti grešku. Moraš da budeš dovoljno objektivan da kažeš „da, ovo je greška“, promeniš je na terenu i nastaviš da sudiš kao da se ništa nije desilo. Zato sam i rekao momcima iz mog tima, ukoliko nam VAR promeni odluku, nema panike, idemo dalje. Lako ćemo posle utakmice da sednemo u sobu i da satima analiziramo zašto smo pogrešili“.

Kurir sport / M. B.

Kurir