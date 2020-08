(UŽIVO) MILOŠEVIĆ PROMEŠAO KARTE: Partizan - Javor (0:0), popravni crno-belih posle poraza u Novom Pazaru!

TOK MEČA:

4. minut - Lagana terenska inicijativa crno-belih

1. minut - Utakmica je počela

PARTIZAN: Popović – Lutovac, Vitas, Banjak, Brežančić – Zdjelar, Šćekić – Stevanović, Suma, Asano – Sadik.

JAVOR: Lazović, Jevremović, Piščević, Radivojević, Tanko, Pavišić, Otašević, Zvekanov, Luković, Maričić, Mladenović.

Sastavi

Šef stručnog štaba crno-belih Savo Milošević je veći deo svog obraćanja predstavnicima medija posvetio prethodnom duelu, uz napomenu da u predstojećem susretu treba uraditi sve kontra od prethodna dva:

’’Nakon duela sa Novim Pazarom nisam osetio samo razočarenje, nego i poniženje. Ovo nije incident, ovo je nešto što nam se ponavljalo konstantno prošle godine. Cela moja priča kroz ove pripreme je bila da izbegnemo ovakve stvari. Radili smo mnogo na tome da upravo te stvari u takozvanim malim utakmicama radimo bolje nego prošle godine. Kada se desi ovakva utakmica, u kojoj vidite da je sve što ste pričali uzaludno, naravno da počnete da sumnjate. Ja počinjem uvek od sebe, naravno, jer je to dužnost i obaveza. Bilo bi bolje ako bismo uspeli da povratimo barem energiju i trku koju nismo imali. Obim naše trke u prve dve utakmice je bio mizeran i poražavajući i to govori u prilog tome da momci iz nekog razloga nisu hteli. Ja te razloge nisam imao u glavi i ostao sam zatečen, moram da priznam. Način na koji smo prošli pripreme me je uverio da smo spremni na ono što nas čeka, ali je ova utakmica pokazala da nismo i da postoji niz problema unutar ekipe koje sam tek sad video i koji su se preslikali na utakmicu. U takvim okolnostima će biti teško ispravljati greške i preživljavati, ali su igrači u određenoj meri pokazali energiju da probaju da popravljaju stvari, pa ćemo od toga početi. Ta utakmica u Pazaru i u dobroj meri utakmica u Kruševcu su pokazatelj kako ne treba. Sve što smo uradili u te dve utakmice, treba samo kontra od toga, i onda možemo da se nadamo dobrom rezultatu. Niz pobeda Partizana protiv Javora u ovom trenutku ne znači ništa. Javor je kvalitetnija ekipa od Pazara, a videli ste kako smo prošli u Pazaru. Ta statistika u ovoj situaciji apsolutno ništa ne znači.’’

Šef stručnog štaba ivanjičkog superligaša Igor Bondžulić ističe da je ekipa u prethodnom kolu odigrala odlično i da, ukoliko ponove pristup iz susreta sa Napretkom, mogu da se nadaju pozitivnom rezultatu:

’’Ne treba trošiti reči o Partizanu, niti se zanositi da su oni slab tim, bez obzira na prva dva kola, koja su nešto lošije odigrali. Svi znamo i veličinu kluba i kvalitet igrača i upravo zbog činjenice da su nešto lošije odigrali prve dve utakmice čeka nas još teži zadatak da se uspešno suprotstavimo Partizanu na njihovom stadionu. Mislim da ekipa Javora mora ponoviti pristup i energiju iz utakmice protiv Napretka. Ta utakmica je model kako bi Javor trebalo da izgleda i igra i nadam se da ćemo to što više puta ponoviti u ovoj sezoni. Nadamo se pozitivnom rezultatu. Partizan je jako kvalitetan, sa dosta kvalitetnih pojedinaca. Ne predajemo se, čekaćemo svoje šanse i ukoliko ponovimo želju, borbenost i zalaganje iz prethodne utakmice, možemo da se nadamo povoljnom rezultatu.’’

Meč između Partizana i Javora zakazan je za nedelju 9.avgust, sa početkom u 20:30 časova.

