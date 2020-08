PROVOKATORI Albanci najavljuju HAOS na meču protiv Zvezde! Nećete verovati zbog čega su u Tirani potpuno POLUDELI!

Iako su još daleko od toga da ugoste Crvenu zvezdu, Albanci su već počeli da provociraju i dižu tenziju! Umesto da razmišljaju kako da pobede Dinamo u Tbilisiju, u Tirani se bave šta će biti ako dođe do meča sa srpskim klubom?!

Srbi provociraju - glasi naslov kojim je albanski sportski list "Panorama sport" najavio potencijalni meč. Bez ikakvog povoda, Albanci su izuvkli tri tvita navijača Crvene zvezde i od njih napravili priču kako Srbi provociraju.

Prenosimo vam te tvitove, pa proceniti sami da li se ovde radi o provokacijama.

foto: Printscreen

- Daj tu Tiranu. Ma, protiv Tirane da ih zgazimo. Sve u svemu otvoren put kao evropskim takmičenjima - poruke su za koje u Tirani smatraju da se provokatorske.

Onda je usledila naslovna strana gde je u prvom planu objava da Srbi provociraju. Kada se sve to tako ispinuje, onda ni ne čude odgovori od strane tamošnjih navijača koji odmah počinju sa pretnjama, najavom haosa pre meča i slično. "Zasluge" za to odlaze na račun sramnog pisanja medija u Albaniji koji kao da su jedva dočekali da se obruše na Srbe i to bez ikakvog povoda.

Takođe, nije baš najjasnija na formulacija da bi meč Tirana - Crvena zvezda bio "derbi Balkana". Da bi neki meč bio derbi, mora da se radi o ekipama iz istog ili sličnog ranga što sada naravno nije slučaj. To može da bude samo jedna visokorizična utakmica, ali daleko od bilo kakvog derbija.

Dinamo Tbilisi: Evropski šampione, čekamo te! Iz redova Dinamo Tbilisija nije bilo reakcija na žreb za drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, ali su Gruzijci do tančnina i na lep način predstavili potencijalnog rivala u drugom kolu. Crvena zvezda je predstavljena kao veliki evropski klub, nekadašnji šampion Evrope i ekipa sa kojom su već imali iskustva da igraju u prošlosti. Konstatuje se da Dinamo nije imao sreće u žrebu za drugo kolo i da će veoma teško proći srpskog prvaka.

Kurir sport / M. B.

