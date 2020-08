ZLATAN IBRAHIMOVIĆ: ENGLEZI, DA LI SE SEĆАТЕ? Bože, čuvaj kraljicu! VIDEO

Kontroverzni Šveđanin ovoga puta potkačio je Engleze, tako što ih je podsetio na svoje čuvene "makazice" u pobedi Švedske sa 4:2 u prijateljskom meču u novembru 2012.

Ali ne samo da je popularni Ibra spektakularno zatresao mrežu Harta, već je postigao sva četiri gola, što je Ibrahimovićeva najbolja partija u žuto-plavom dresu.

Ipak, "makazice" u prvom minutu zaostavnog vremena pamte se i dan danas. Hart je istrčao van kaznenog prostora i glavom visoko izbacio loptu do Zlatana, koji je sa nekih 25 metara priredio fudbalsko umetničko delo.

Sada je odlučio da malo zeza navijače Engleske pokušavajući da iskopira taj potez, ali u moru! I mora se priznati da mu je to donekle i uspelo.

God Save the Queen