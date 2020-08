ĆIRKOVIĆ U IDEALNOM TIMU 3. KOLA SUPERLIGE Ja sam pravi primer igrača koji nije morao da kao dete odlazi u Beograd VIDEO

Preko omladinske škole do prvog tima

Mladi fudbaler Radničkog Petar Ćirković obeležio je utakmicu trećeg kola Superlige Srbije, koju niški tim odigrao protiv Novog Pazara na Čairu i pobedio sa 2:1.

Levi bek je odigrao svih 90 minuta bez greške, upisao je asistenciju za Dušana Stoiljkovića kod prvog pogotka Radničkog, a za odličnu partiju nagrađen je izborom u idealni tim trećeg kola Superlige.

-Dobio sam šansu na dve poslednje utakmice i na meni je sada da je iskoristim. Trudim se da na najbolji mogući način iskoristim poverenje stručnog štaba i rukovodstva kluba i daću sve od sebe da nastavim u ovom ritmu. Posle poraza od Crvene zvezde imali smo pritisak da moramo da pobedimo Novi Pazar kod kuće i uspeli smo u tome. Zadovoljan sam kako sam odigrao, ali mislim da mogu još bolje. Utisci su se slegli, u subotu nam dolazi Mačva i to je još jedan meč koji bi morali da dobijemo ukoliko želimo da budemo u vrhu tabele- rekao je Ćirković.

Ćirković je odlaskom Letića postao prva opcija na poziciji desnog beka u Radničkom, a njegova prednost je i to što ispunjava uslov „bonus“ igrača, jer je već poznato da od ove sezone svaki tim mora da ima dvojicu takvih igrača u startnoj postavi.

-Trudiću se svim silama da zadžim mesto startera i u nastavku sezone. Moje je da radim i da se na treninzima namećem treneru. Ciljevi kluba su visoki, pa se se tako i ponašamo na utakmicama i treninzima. Želimo da ovaj prvi deo sezone odigramo maksimalno dobro i steknemo dobru zalihu pred one prolećne borbe- jasan je mladi fudbaler.

Petar Ćirković se tokom meča protiv Novog Pazara odlično dopunjavao sa iskusnim Gavrićem po levoj strani terena.

-Igrači kao što su Gavrić, Stoiljković i ostali iskusni prvotimci mogu mnogo da me unaprede kao fudbalera i drago mi je što imam priliku da igram sa njima. Daju mi podršku, imamo dobru komunikaciju, imam samopouzadnje kada ih vidim pored sebe i sve ovo je dovelo do toga da na samoj utakmici to izgleda onako kako treba- kazao je Ćirkovvić.

Fudbalski klub Radnički je ove sezone svoju politiku usmerio, pre svega, ka promociji mladih igrača iz svoje škole, koji bi na terenu trebalo da stasaju uz nekoliko prekaljenih superligaških igrača. Jedan od produkta škole Radničkog je upravo Petar Ćirković.

-Ja sam pravi primer igrača koji nije morao da kao dete odlazi u Beograd kako bi dobio šansu na ovom nivou. Došao sam u školu Radničkog iz rodne Kuršumlije 2015. godine i igrao sam za sve mlađe uzraste ovog kluba. Išao sam i na pozajmice da po drugim klubovima kako bih se kalio da se što bolji vratim u Radnički i uspeo sam u tome napornim radom. Bilo je tu i uspona i padova, što je uobijačno za mladog fudbalera, ali moram da kažem da u školi sve kvaliteno funkcioniše. Brzo sam stasao, napredovao sam u svim aspektima i trudiću se da budem još bolji- istakao je levi bek Radničkog.

Govorio je Ćirković i o saradnji sa šefom stručnog štaba Radoslavom Batakom.

-U pitanju je odličan trener. On puno traži od igrača, a meni se baš to i sviđa kod njega. Nemam nijednu zamerku na njega i radujem se što imam priliku da radim sa njim.

Na kraju je Petar Ćirković naglasio da veruje da Radnički ove sezone može da se vrati među četiri najbolje ekipe u Srbije.

-Mi ti možemo. Treba samo da idemo meč po meč, da posle jesenjeg dela sezone budemo u vrhu i da posle zimskih pripreme krenemo u juriš na Evropu. Imamo kvalitet, imamo znanje, imamo volju i želju i ja sam optimista po ovom pitanju- završio je Ćirković.

