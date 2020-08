IZBACILI SU ME IZ MOJE KUĆE... Legenda Valensije se KROZ SUZE obratila javnosti! ZBOG NJEGA JE CELA ŠPANIJA USTALA

Dani Pareho je u dresu Valensije za devet godina odigrao 383 utakmice, postigao 63 gola i namestio samo jedan manje, a klub je posle svega odlučio da je on sa 31 godinom star, te su ga se odrekli.

Da bi šok bio još veći, niko iz kluba to nije rekao njemu nego su tu informaciju saopštili njegovom agentu.

Pareho je zamolio klub da mu dopusti da se od navijača oprosti obraćanjem sa stadiona Valensije. To mu nije dozvoljeno pa se Pareho sa navijačima pozdravio videokonferencijom koju je snimao iz svoje kuće.

Pri tome je bio vidno potresen dok je, okružen fotografijama u dresu Valensije govorio kako mu je neizdrživo teško da ide iz kluba koji mu je sve.

"Ovaj klub je moj život i želeo sam u njemu da završim karijeru, ali nisu mi dali. Uvek sam govorio da u Valensiji imam dve kuće, jednu u kojoj živim, a druga je Mestalja. Sada sam ostao bez jednog doma", požalio se Pareho, nakon čega je usledio najtužniji deo njegovog obraćanja:

"Moj sin ne shvata kako ću sad nositi dres koji nije Valensijin", rekao je i počeo da plače.

"Pokušao sam sinu Daniju da objasnim da ću sada igrati za drugi klub i da više neću nositi dres Valensije, ali on me ne razume i bledo me gleda. Kako bi i shvatio kada on kao i ja zna samo za Valensiju. Pitao me 'Tata, zašto odlaziš iz Valensije, pa ti si oduvek tu?' Odgovorio sam mu: 'Tako ti je to u fudbalu. To je tako tužno", jedva je procedio Pareho i počeo da plače.

Ovo je duboko dirnulo španske ljubitelje fudbala, a Marka i As, najveći sportski dnevni listovi, na udarnim su mestima objavili vest o potresnom Parehovom oproštaju od voljenog kluba i kritikovali sramotan odnos Valensije prema njenom junaku.

(Kurir sport)

Kurir