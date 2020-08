OZIL SE SPRDA SA ARSENALOM! SEDI NA TRIBINAMA I ZGRĆE MILIONE! Prima 350.000 funti nedeljno i nema nameru da ide!

Mesut Ozil je poručio čelnicima Arsenala da se uzalud trude - neće otići iz kluba!

Ozil je dao intervju za "The Athletic" u kom je otvoreno govorio o svom statusu u Arsenalu, a posebno se osvrnu i na svoj bogati ugovor sa londonskim klubom.

Nemac prima 350.000 funti nedeljno i ne planira da napusti Arsenal. Tvrdi da će se do isteka svog četvorogodišnjeg ugovora boriti za mesto u timu i da će napustiti klub tek onda kad on to odluči.

"Moja pozicija je jasna. Tu sam do poslednjeg dana ugovora i davaću sve od sebe. Ovakva situacija me ne lomi, samo sam jači zbog nje. Ranije sam pokazao da se mogu podići, a to ću uraditi i sada. Ja odlučujem kada ću napustiti Arsenal, niko drugi nema tu moć. Nisam potpisao na dve, tri godine, potpisao sam ugovor na četiri godine i očekujem da se to ispoštuje" poručio je Ozil.

Podsetimo, bivši fudbaler Real Madrida nije u planovima trenera Artete. Presedeo je dobar deo sezone na tribinama, a ima ubedljivo najjači ugovor u timu, pa Arsenal pokušava da ga skloni sa platnog spiska.

