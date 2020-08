UŽIVO, VIDEO! Zvezda - Spartak (1:1), poluvreme na Marakani

TOK MEČA:

45. minut - Završen je prvi deo igre!

44. minut - Izveo je prekid Katai, probao je glavom Rodić, ali lopta ide daleko preko prečke!

34. minut - GOOOOOOL! Srećković je centrirao do Nikolića koji je glavom loptu vratio do Tufegdžića koji je sa nekih 3-4 metra prosledio u mrežu domaćin!

32. minut - GOOOOOL! Rodić je probio po levoj strani, vratio Benu kome nije bilo teško da pogodi. Ovo je njegov prvi pogodak u šampionatu.

26. minut - Ben je promašio penal, tačnije sjajna odbrana Dujmovića!

25. minut - PENAL ZA ZVEZDU! Greška Dunđerskog, loptu je uzeo Rodić koga je igrač Subotičana povukao za dres, sudija je pokazao odmah na belu tačku.

22. minut - Imao je i Ben priliku, ali pomoćnik je digao zastavicu i pokazao ofsajt položaj.

13. minut - Ponovo je probao Katai, ali pravo u golmana Subotičana.

10 minut - PREČKA! Kataji pogađa okvir gola u svom drugom pokušaju. Veoma otvorena i atraktivna utakmica na Marakani.

6. minut - Još jedna prilika, sada je Tekijaški probao iz peterca, ali Borjan je ponovo izašao kao pobednik.

5. minut - Odličan udarac glavom Nemanje Nikolić posle prekida, ali Borjan loptu vadi ispod prečke i šalje u korner.

2. minut - Već na startu šut Kataija, pa prilika za Tufegdžića posle nesporazuma Borjana i Pankova, ali igrač Spartaka nije bio precizan.

1. minut - Utakmica je počela minutom ćutanja za nedavno preminulog Vladicu Popovića! Delije su na severnoj tribini ostavile ogroman transparent posvećen legendi kluba.

SASTAVI:

Biće to duel dva tima sa maksimalnim učinkom na startu šampionata, pa treba očekivati zanimljivu i kvalitetnu utakmicu.

Domaćini su u prva tri kola ostvarili pobede u duelima sa ekipama Novog Pazara (3:0), Radničkog (3:0) i Mačve (0:3), pa sa 9 bodova na svom kontu trenutno zauzimaju 1.mesto na tabeli. Gosti su u prva tri kola ostvarili pobede u duelima sa ekipama Zlatibora (3:0), OFK Bačka (1:3) i Metalca (4:1), pa sa 9 bodova na svom kontu trenutno zauzimaju 2.mesto na tabeli. Dva tima su se tokom prethodne sezone sastajala dva puta, a Beograđani su oba puta slavili. Prvi meč odigran u Subotici završen je rezultatom 2:3, dok je drugi susret odigran u Beogradu završen rezultatom 3:1.

Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković ističe da profesionalni pristup uvek donosi nešto dobro i da to pravi razliku na terenu i stalni napredak u igri tima:

’’Volim da stvari idu svojim tokom. Svaki meč nam je bitan i želimo da pristup bude na visokom nivou, jer smatram da to pravi razliku na terenu. Protivnika ne treba potceniti, ali ni preceniti, međutim, profesionalni pristup ti uvek donosi nešto dobro, podiže nivo igre i mogućnost pobede. Na trijumf idemo i sutra, bez kalkulacija, želimo da nastavimo da igramo kako smo počeli. Što se zdravstvenog biltena tiče manje-više su svi tu. Imali smo problem sa Tomaneom koji je dobio udarac, ali je jutros trenirao, tako da će i on biti na raspolaganju. Što se Kange tiče, on neće početi, ali je pozvan za meč. Ne želim da reskiram sa takvim pojačanjem, već hoću da sačekam pravi momenat. Vraća se i Milunović na koga ozbiljno računam. Ponovo, slatke muke. Spartak je ekipa koja se nadigrava i ne prave razliku između toga da li igraju kod kuće ili na strani. Ne znam da li će promeniti nešto, rotirati, ipak smo svi imali tri meča u kratkom periodu. Oni nemaju strah, imaju kvalitetne fudbalere, nekoliko igrača koji su ponikli u našoj Omladinskoj školi koji će imati dodatnu motivaciju da se pokažu i dokažu da su trebali da budu prepoznati i zadržani. Tu je i Nikolić, sjajan napadač koji ukoliko ima dan, može da napravi probleme. Suštinski, volim da znam protiv koga igram, ali 70 posto gledam nas, a 30 posto gledam rivala. Ako ne znaš kako da stojiš na terenu, onda ti ne vredi ništa. Momenat je da se igraju utakmice. Tek je početak sezone i hvatamo formu. Ako neko ima manji problem, nećemo reskirati, ali ako je neko zdrav, nemam problem da igra sve utakmice. Mečevi su najbolji trening, pogotovo za obaveze koje nam slede u Evropi. Želim da ekipa bude maksimalno spremna.’’

Pomoćnik u stručnom štabu ’’golubova’’ Vladimir Buač ističe da se kod igrača jasno vidi motivisanost da protiv aktuelnog šampiona prikažu dobru igru i ostanu neporaženi, kao i da je kadrovska situacija odlična:

’’Izuzetno nam prija pozicija na kojoj se nalazimo pred ovu utakmicu, zaslužili smo to igrom i odnosom na terenu. Respektujemo Crvenu zvezdu, poslednjih par godina to svojom igrom i zaslužuju. Mislim da ove godine igraju još bolje, imaju sjajne individualce. Međutim, kroz rad u prethodnoj nedelji i razgovor sa igračima vidimo da su jako prisutni na treninzima i da su fokusirani na duel protiv njih. Ne želimo da idemo u Beograd kao turisti i mislim da to neće biti tako. Idemo da pokažemo svoj kvalitet koji smo prikazali u poslednje tri utakmice. Neki naš poslednji cilj je da ne izgubimo na Marakani, a ako nam se ukaže prilika i da osvojimo sva tri boda. Što se tiče igračkog kadra, svi su zdravi, spremni za utakmicu i jedva čekaju da istrče na teren.’’

Derbi susret 4.kola Linglong Tire Super lige Srbije između Crvene zvezde i Spartaka zakazan za petak 14.avgust 2020.godine, sa početkom u 19:00 časova. Obezbeđen je direktan televizijski prenos ovog susreta na prvom programu TV Arena sport.

