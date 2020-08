LALATOVIĆ PRED MLADOST: Najteži meč do sada, to je jedan fenomenalno organizovan tim

"Očekuje nas najteža utakmica do sada, jer jako cenim ekipu Mladosti iz Lučana. I kada smo ih pobeđivali, to je bilo sa jedan razlike. U četvrtfinalu Kupa smo igrali 0:0 i prošli na penale. To je jedan fenomenalno organizovan tim, sa iskusnim igračima, odličnim trenerom Stanićem i Neškom Milovanovićem koji vodi taj klub", rekao je Lalatović, prenosi klub.

U četvrtom kolu Super lige Srbije, fudbaleri Vojvodine u nedelju dočekuju ekipu Mladosti iz Lučana.

Vojvodina nakon tri odigrana kola ima pet bodova i deveta je na tabeli, dok je Mladost sakupila maksimalnih devet bodova i trenutno je treća.

"Nije ih lako pobediti, ali mi smo Vojvodina, igramo kod kuće i, u ovom trenutku, mene samo tri boda zanimaju", rekao je Lalatović.

On je rekao da njegova ekipa igra sve bolje i bolje kako prvenstvo odmiče što, kako je dodao, pokazuje i utakmica protiv Voždovca.

"Medjutim, da bismo opet bili pretendent za neki trofej i bili ono što navijači očekuju od nas, moramo igrati na tom nivou i dalje", rekao je Lalatović.

Šef stručnog štaba Vojvodine zahvalio je članovima uprave na naporu koji ulažu da klub funkcioniše stabilno.

"Zadovoljan sam sa igračkim kadrom i želim da se zahvalim gospodinu Bajatoviću na svemu što čini za Vojvodinu i za to da svi mi ovde budemo koliko-toliko zadovoljni. Uvek može više i bolje, ali i za sada je sjajno", rekao je Lalatović.

"Postoje još neke sitnice koje treba da se ispune prema članovima stručnog štaba i igračima, ali to će se rešiti do 15. septembra, pa će svi biti zadovoljni i orni da što bolje dočekamo Evropu. S obzirom na to da smo na ovakav način i u onakvoj atmosferi uspeli da pobedimo Partizan i osvojimo Kup, ova generacija je već prošla prva dva kola u Evropi", napomenuo je Lalatović.

Bez obzira na to što će se u kvalifikacijama za Ligu Evrope sastati sa nekim od atraktivnih evropskih timova, svi u klubu veruju da Vojvodina ove sezone može i do grupne faze takmičenja.

"I Vojvodina je zvučno ime u Srbiji, a za mene i u Evropi. Vojvodina je veliki klub, sa dugom tradicijom, u kojem su igrali veliki igrači i radili veliki treneri. Prema tome, koliko god da respektujemo druge i oni će morati da respektuju nas", rekao je Lalatović.

"Naravno, ne mogu da tvrdim ništa, jer zamislite da dobijete Totenhem sa Morinjom i budžetom kakav oni imaju. Medjutim, u jednoj utakmici, sve je moguće. Nekad je trofej možda bio namenjen nekom drugom, ali je sudjen bio igračima i navijačima Vojvodine i Nenadu Lalatoviću. Možda nam je sudjena i grupna faza Lige Evrope", dodao je.

Utakmica izmedju Vojvodine i Mladosti igra se u nedelju od 20.00 na "Karadjordju".

(Beta)

Kurir