LEVANDOVSKI JEDNOM REČENICOM UKANALIO BARSELONU: A tek da vidite kakvu mu je LASCIVNU ČESTITKU uputila supruga

▫️SAMOAKCEPTACJA▫️ Myślałam, że na ten temat powiedziano już wszystko.. Wczoraj, pod wpływem impulsu, na który wpływ miała także Zosia Zborowska, całkowitym spontanie powiedziałam, co myślę na ten temat. Odzew niesamowity. Co to oznacza? Dla mnie jedno. Temat SAMOAKCEPTACJI zawsze wraca. Nawet jeśli część z Was po dłuższej/ krótszej pracy nad sobą poradziła sobie na tym polu, to na skutek niekończącej się presji, która otacza nas z każdej strony, pojawiają się kolejne osoby z deficytem poczucia własnej wartości. Jest to powód, dla którego postanowiłam podjąć temat zupełnie serio, poniekąd wykorzystując swój profil i potencjał dotarcia do różnych osób, którzy dziś nie potrafią spojrzeć na siebie w lustrze ze zrozumieniem, z miłością, dumą, z wyrozumiałością (nie mylcie tego proszę z POBŁAŻLIWOŚCIĄ - wrócę do tego tematu). Do osób, które porównują się do niedoścignionych wzorów (czyt. pseudonaturalnych), które zamiast ZALET widzą wyłącznie WADY . Tak to już jest na tym świecie, że nawet najpiękniejsze top modelki mają kompleksy, mało tego, znam osoby i Wy pewnie też w swoim otoczeniu, z wiecznym niedosytem swojej perfekcji, kończą np. korektami swego CIAŁA. Tu stawiam pytanie: KOMU UFAĆ, W CO WIERZYĆ I CZY NA ŚWIECIE SĄ JESZCZE AUTORYTETY, które potrafią w naturalny i SPÓJNY(!) sposób przekazać, że atrakcyjność kobiety/ mężczyzny nie opiera się na ich wyglądzie. Zapewniam, że są. Ale media społeczniściowe i momentami propagowanie szybkich rozwiązań, nie pomogą nam w samoakceptacji. Powód: NIE MA DROGI NA SKRÓTY. Droga do samoakceptacji często jest kręta i trudna, ale tylko taka pokaże nam JACY CHCEMY BYĆ, A NIE JACY POWINNIŚMY BYĆ, bo tego się od nas oczekuje. Skąd to wiem? Jeszcze niedawno… szłam tą drogą narzucają sobie presję. Dziś wiem, że to wysiłek fizyczny pozwala zrozumieć swoje potrzeby. Ważne jest aby słuchać siebie tak naprawdę. Nie nawiążemy jej UDAJĄC ... że wszystko jest OK. Tyle na początek. Myślę, że ważne jest to żeby na spokojnie zastanowić się, co jest ważne w Twoim życiu, co jest rzeczywiście ważne. Postarajcie się podejść do dzisiejszego posta z własnym podsumowaniem. (CIĄG DALSZY NIŻEJ W KOMENATRZU)

