UŽIVO, VIDEO! Radnik - Partizan (19.00), Milošević u Surdulici sa istim timom kao protiv Javora u Beogradu!

SASTAVI:

PARTIZAN (4-2-3-1): Popović, Lutovac, Vitas, Banjak, Brežančić, Šćekić, Zdjelar,Stevanović, Asano, Suma, Sadik.

RADNIK (4-2-3-1): Kostić, Đorđević, Stevanović, Kličak, Stojanović, Mitošević, Jović, Bogdanovski, Spasić, Lukić, Makarić.

Šef stručnog štaba crno-belih Savo Milošević ističe da će izuzetno važan biti pristup, voljni momenat u ekipi, kao i da su Surduličani ekipa koja svakome može da napravi problem:

’’Čeka nas teška utakmica. Očigledno da na gostovanjima imamo veliki problem kada je u pitanju naša igra. Imali smo celu nedelju da neke stvari ispravljamo, da neke stvari preciziramo. Dobra vest je da su svi spremni za sutrašnju utakmicu, sa malom rezervom kada je u pitanju Lazar Marković. On će putovati sa ekipom i videćemo da li ćemo ga koristiti, ali blizu je povratka na teren. Surduličani su iznenađujuće dobro startovali protiv Voždovca, onda su izgubili dve utakmice u kojima su imali dobar rezultat do pred kraj. I to govori u prilog tome da nas čeka protivnik koji je u stanju da napravi problem bilo kome. Mi jesmo dobijali utakmice u Surdulici, ali nikada nije bilo lako. Ako ne budemo imali pristup, voljni momenat kao na prošloj utakmici protiv Javora, imaćemo opet problem. Probaćemo sve slabosti koje ima Radnik da iskoristimo sutra.’’

Meč 4 .kola Linglong Super lige Srbije između Radnika i Partizana igra se u subotu 15.avgusta 2020.godine, sa početkom u 19:00 časova.

Kurir sport

Kurir