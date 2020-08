OVA FOTOGRAFIJA JE ZATRESLA SRBIJU Vladimir Vuletić i Dejo Savićević sreli se na moru! Posebna poruka upućena je Terziću

Potpredsednik Partizana Vladimir Vuletić ponovo je privukao pažnju javnosti na sebe.

Vuletić, koji trenutno krstari jadranskom obalom u Crnoj Gori, sreo je u mestu Bigova Dejana Savićevića, legendu Crvene zvezde i aktuelnog predsednika Fudbalskog saveza Crne Gore.

Usledila je zajednička fotografija, koja će svakako izazvati dosta pažnje, ali je podjednako intrigantan i potpis uz fotografiju. Vuletić je napisao "Dejo, majstore, pa ti si Bog!" i kao hešteg dodao "no_terza", jasno aludirajući na to da su i Savićević i on u nekoj vrsti svađe sa direktorom Crvene zvezde.

I dok je "mržnja" na liniji Vuletić - Terzić višegodišnja zbog odnosa Partizana i Crvene zvezde, Savićević i Terzić su od prošle godine u klinču. Fudbaleri crveno-belih Filip Stojković i Mirko Ivanić odbili su tada da igraju za Crnu Goru protiv selekcije tzv. Kosova, a Savićević je optužio da iza tog poteza stoji Terzić. Ubrzo je Terziću bio zabranjen ulazak u Crnu Goru, za šta je on optužio Savićevića.

"Kada su početkom juna, uoči odigravanja utakmice Crna Gora - Kosovo, dva igrača Crvene zvezde odbili da stanu mirno pred zastavom i himnom nepriznate države Kosovo, Dejan Savićević je javno optužio mene da sam ih na to nagovorio. Danas nije ni važno koliko u tome ima istine. Tada je do mene došla informacija da je Savićević tražio od najviših organa republike Crne Gore da mi se zbog toga zabrani ulazak u Crnu Goru. Do danas sam mislio da je to šala, ali evo sam se uverio da je istina. Danas na aerodromu u Tivtu pripadnici granične policije su mi ljubazno saopštili da mi je zabranjen ulazak u Crnu Goru. Zahvalio sam im se i prvim sledećim letom se vratio u Beograd. Nisam to očekivao od Crne Gore. Crne Gore uz koju smo odrastali, Crne Gore na koju smo bili ponosni", rekao je tada Terzić.

