ČETNICI SU MI UBILI DEDU, NIKAD TO NEĆU ZABORAVITI! Modrić Englezima izneo jezive detalje KRVAVOG RATA u Jugoslaviji!

Fudbaler Real Madrida Luka Modrić se u intervjuu za Dejli mejl se prisetio ratnih sukoba na ovim prostorima.

Modrić je istakao da su ga mu traumatični događaji iz detinjstva pomogli da se oblikuje kao osoba.

Poznati engleski list je objavio deo iz biografije hrvatskog fudbalera u kome opisuje tragediju koju je preživela porodica slavnog hrvatskog fudbalera.

"Iako sam još malen, osetio sam puno strahova u životu. Strah od rata i granata polako ostavljam iza sebe. Nikad neću zaboraviti osećaj straha kada su četnici ubili moga dedu. Toliko sam ga voleo. Svi su plakali, a ja nisam mogao da razumem da moga voljenog dede više nema", napisao je Modrić.

On je za engleski list ispričao detalje neke do sada nepoznate detalje o pomenutom događaju iz prošlosti.

"On je ubijen, a ja sam prošao kroz puno stvari u detinjstvu. No, to ti pomogne da sagledaš stvari i na kraju se ne brineš. Prihvatiš da je svaki poraz i svaka prepreka deo fudbala i naučiš da živiš s tim", istako je Modrić.

Hrvatski fudbaler kaže da nikada nije saznao ko mu je ubio dedu. Ističe da se tragedije događaju i da ne oseća mržnju.

"To je puno uticalo na mene. Ostavilo je ožiljke na mojoj obitelji, posebno na mom ocu. Bilo je to traumatično razdolje. Nije bilo lako, ali moji su se roditelji trudili da mene i sestru maknu od svih briga tako da nismo previše osetili sve što se događalo. To je oblikovalo moj karakter i razvio sam se kao osoba, naučio sam se boriti, biti skroman i biti s obe noge ne zemlji", kaže Modrić i dodaje:

"A svog dede se setim svaki put kad osvojim nešto. Voleo bih da može videti što sam postigao. Voeo bih da je s nama, ali sam siguran da me gleda odozgo i da je sretan zbog svega što sam napravio".

Kurir sport

Kurir