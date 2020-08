MESI OSTAJE NA NOU KAMPU! Bartomeu potvrdio: Kuman je novi trener, a Leo stub ekipe

Prvi čovek Barselone Žozep Bartomeu umirio je navijače posle zemljotresa izazvanog debaklom u četvrtfinalu Lige šampiona protiv Bajerna (2:8).

Prethodnih dana bilo je puno informacija o budućnosti kluba, otkaz je dobio trener Setijen, kao i nekoliko direktora i sportski direktor Erik Abidal, a najveća drama se odvijala oko statusa Lionela Mesija.

Bartomeu je potvrdio da Argentinac ostaje, i da će biti stub ekipe koju će predvoditi holandski stručnjak.

"Razgovarao sam sa Kumanom, stub naše ekipe ostaje Mesi. On ima ugovor do 2021, svakodnevno sam u kontaktu sa njim i njegovim ocem. Kada je u pitanju produženje ugovora, ići ćemo duboko, koliko god bude potrebno. Odlučio sam da pružim šansu ovoj generaciju i u narednoj sezoni. Možda je sa renoviranjem trebalo da krenemo još prošle godine. Neki igrači već znaju da za njih više nema mesta u klubu. Znamo sve o Kumanu, njegovu filozofiju, njegovo ponašanje, njegovo iskustvo. On je bio član Krojfovog drim tima. Za njega je ovo ostvarenje sna", rekao je Bartomeu.

Prvo pojačanje Barselone bi trebalo da bude Doni Van De Bek iz Ajaksa, na čemu insistira Kuman. Na Kamp Nou stiže Miralem Pjanić, čiji je dolazak iz Juventusa ranije dogovoren.

Nije isključeno da se Mesiju i društvu pridruže Nejmar i Lautaro Martinez, koji se odavno povezuju sa ovim klubom.

Kurir sport

Kurir