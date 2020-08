MILOŠEVIĆ SUROVO ISKREN: Nikada nisam krio probleme, LOŠE NAMERE I IZMIŠLJOTINE idu na dušu ljudima koji to pričaju!

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da su pred njegovim timom tri vrlo teške utakmice u narednih sedam dana i istakao da crno-beli moraju da budu maksimalno fokusirani jer im se svako opuštanje može "obiti o glavu".

"Indjija nije najbolje startovala, ali imali su dosta promena u sastavu, na klupi, i to se osetilo na početku sezone. Medjutim, uspeli su da dobiju jaku tešku utakmicu protiv Napretka, sa kojim smo mi imali dosta problema, tako da je to signal za oprez", rekao je Milošević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana sutra od 19.30 dočekuju Indjiju u utakmici petog kola Super lige Srbije. Crno-beli su četvrti na tabeli domaćeg šampionata sa devet bodova, dok je Indjija na 17. poziciji sa tri osvojena boda.

"Mi smo pod alarmom od prvog kola i svako opuštanje i razmišljanje 'biće lako', može da nam se obije o glavu. Pogotovo što posle toga sledi Liga Evrope (utakmica protiv letonskog RFS-a). Dobro je poznato koliko nam znači to takmičenje... Ulazimo u nedelju u kojoj je neophodno da budemo maksimalno fokusirani i pripremljeni za ono što nas čeka - tri jako teške i zahtevne utakmice, počev od ove sutra", rekao je Milošević.

Trener Partizana je najavio da će biti promena u sastavu u odnosu na prethodni meč.

"Uslovljene su upravo ovim stvarima o kojima sam pričao - da nas čekaju tri teške utakmice u narednih sedam dana. Logično je da bude rotacije, a odluke ćemo donositi u skladu sa protivnikom i onim što procenimo da je najbolje po ekipu", naveo je Milošević.

On je rekao da su za sutrašnji meč pod znakom pitanja Sejduba Suma i Lazar Marković.

"Suma i Marković delom treniraju, delom su na terapijama tako da u ovom momentu ne znam njihovo stanje bar što se tiče sutrašnje utakmice. Nadamo se da će, ako ne sutra, biti spremni za četvrtak. Svi ostali su spremni i zdravi", rekao je Milošević.

Upitan da li je u poslednjih desetak dana uspeo da reši probleme u timu, Milošević je rakao da se problemi konstantno rešavaju, da su "nekad veći, nekad manji".

"Imao sam dosta individualnih razgovora sa igračima, imali smo dosta sastanaka oko situacije u kojoj smo bili posle utakmice u Pazaru. Verujem i znam da su igrači svesni situacije", rekao je Milošević.

"Mi smo pod konstantnim pritiskom i nije ni dobro da se toliko priča o tim stvarima jer je to dodatni pritisak na igrače, a to nam u ovoj situaciji ne treba. Bitno da budu rasterećeni koliko je to moguće u glavama ono što sledi", dodao je on.

Pojedini mediji pisali su Bibras Natho želi da bude kapiten Partizana, što je unelo nemir u taj klub. To je demantovao i sam izraelski fudbaler, a danas je Milošević kazao da nije prvi put da se pojavljuju "takve izmišljotine".

"Nikad se nisam bavio tim stvarima. Takve izmišljotine nisu prvi put i ljudi koji se bave njima znaju zašto to rade. Mi ne treba da se opterećujemo. Nikada nisam krio probleme koje imamo, koji su fudbalski... Ljudi koji imaju lošu nameru, koji izmišljaju stvari da bi dodatno destabilizovali ekipu - ostavljam to njima na dušu", rekao je Milošević i dodao da je Natho jedan od najvećih profesionalaca koji je bio u tom klubu.

Milošević nije želeo da govori o prelaznom roku. Naveo je da može da se "desi neki odlazak i neki dolazak".

"Ali to je sve u domenu jednog igrača, velikog osipanja, velikih promena neće biti", rekao je Milošević.

Novinare je zanimalo i ko će po njegovom mišljenju osvojiti Ligu šampiona, odnosno za koga će navijati - Bajern iz Minhena ili Pari Sen Žermen.

"Šanse su 50:50. Ne volim fraze, ali oba tima imaju čime da zaprete... Ono što igra Bajern je najviši nivo u fudbalu koji sam video u poslednjih 10-15 godina. Možda jedino Barselona od pre 10 godina bila, na drugačiji način, ali u toj meri dominantna... Zbog toga dajem prednost Bajernu i zbog toga ću malo više navijati za Bajern jer je to fudbal koji te očara", rekao je Milošević.

