ŽIVINA OZBILJNA PORUKA ZVEZDAŠIMA: Zgromite muljatore, ali budite svesni kakva je svetinja grb koji nosite!

Milan Živadinović tvrdi da će fudbaleri Tirane provocirati igrače Crvene zvezde ne birajući sredstva da dođu do krajnjeg cilja

Milan Živadinović, nekadašnji trener Crvene zvezde i selektor reprezentacije, poručuje crveno-belima pred utakmicu sa Tiranom u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, da se ne igraju sa ugledom kluba!

Popularni Živa kaže da fudbalere Crvene zvezde u utorak u Albaniji treba da interesuje samo fudbal i rezultat, da im glava bude koncentrisana na sport i da se ne obaziru na bilo kakav vid provokacije čega će biti u velikim količinama.

- Crvena zvezda je previše veliki tim za sve albanske klubove zajedno, evropski i svetski prvak! Baš zbog toga nema pravo na grešku! Poručujem igračima Zvezde da se ne brukaju u Tirani, da budu svesni kakav sveti grb i dres nose. Moraju da shvate da utakmica protiv Tirane za njih mora biti toliko važna, kao da igraju protiv Reala iz Madrida - rekao je Milan Živadinović za Kurir i dodao:

- Opet, ova utakmica u Tirani je psihološki najteža za igrače Zvezde. Moraju je shvatiti kao da igraju finale Mundijala!

Sasvim je sigurno da će albanski fudbaleri Tirane pokušati da provociraju igrače Crvene zvezde od starta, te da će u nefudbalskim stvarima tražiti način da prođu dalje.

- Provokacije su sastavni deo njihovog folklora! Mi ne možemo na to da utičemo. Takvi su. Plus igraju na svom terenu, gde će se osetiti jačim nego što jesu. Uvek su bili provokatori, jer znaju da smo mi na to osetljivi. Zvezdini igrači treba da budu pametni, da sebi ne dozvole da im se desi nešto slično kao sa utakmice Srbije i Albanije, ili meča Srbije i Švajcarske sa mundijala u Rusiji.

Navijači Tirane već sada ističu transparente "Srbe na vrbe", "Ubij Srbina" i poručuju da će doći ispred stadiona i skandirati uvredljive izraze protiv Srba.

- Ni to ne treba da brine igrače Zvezda. Ako do toga dođe, to je posao za UEFA. Spremni su na sve. Njihovi će navijači pripremati sve i svašta. Moguće je da bude nemilih scena. Oni su poznati kao muljatori i tu će tražiti šansu. Ali, ponavljam, najveća kazna za njih biće da ih pobedimo i izbacimo.

Milan Živadinović uzda se u trenera Dejana Stankovića:

- Igrači Zvezde, pamet u glavu i slušajte Dejana Stankovića. Naš trener je ambiciozan i stručni štab sa njim na čelu odigraće glavnu rolu u psihološkoj, ali i taktičkoj pripremi meča. Ozbiljnost i mobilnost, to je ono što nam treba. Poznavajući Dejana, verujem da će dobro spremiti ekipu na sve, pa i provokacije.

