UŽIVO, VIDEO! Partizan - Inđija (1:0), crno-beli sa ''kreča'' do vođstva! Sjajan prodor Fiće Stevanovića

27. minut - Posle nekoliko sjajnih poteza Uroševića, dobio je loptu Sadik koji je probao sa ivice šesnaest, ali lopta ide pravo u golmana gostiju.

20. minut - GOOOOOOOOOL! Natho pogađa sa bele tačke za vođstvo crno-belih!

20. minut - PENAL ZA PARTIZAN posle faula nad Stevanovićem.

19. minut - Probao je Stevanović sa ivice šesnaestercca na poratnu Sadika, ali lopta ide daleko preko prečke gola gostiju.

14. minut - Probao je Asano na prvu posle kornera, ali lopta ide daleko preko gola!

Ovo je transprent zbog koga je kasnila utakmica!

1. minut - Utakmica je počela sa 10 minuta zakašnjenja

- Početak utakmice kasni zbog transparenta na južnoj tribini.

- Crno-bele je u svlačionici pred početak utakmice posetio bivši igrač Partizana, a sada Fulama, Aleksandar Mitrović.

foto: Sofascore

Šef stručnog štaba crno-belih Savo Milošević ističe da njegov tim čekaju važne utakmice u prvenstvu i Ligi Evrope i da ne sme biti ni najmanjeg opuštanja ako se želi maksimalan učinak:

’’Inđija nije najbolje startovala, ali je došlo do promena u samom sastavu i to se osetilo na početku sezone. Uspeli su da dobiju tešku utakmicu protiv Napretka, protiv kog smo mi imali dosta problema u prvoj utakmici. To je već signal za oprez. Nezavisno od ove utakmice, mi smo pod alarmom već od prvog kola. Svako opuštanje i svako razmišljanje da će biti lako može da nam se obije o glavu. Posebno što posle toga sledi Liga Evrope, a dobro je poznato koliko nam znači to takmičenje. Ulazimo u nedelju u kojoj imamo tri važne utakmice, gde moramo da budemo maksimalno fokusirani i fizički i mentalno. Najbitnije je ova prva. Suma i Lazar Marković delom treniraju, delom su na terapijama. Ako ne sutra, nadamo se da će biti spremni za četvrtak i meč protiv RFS.’’

Meč 5.kola Linglong Tire Super lige Srbije između Partizana i Inđije igra se u subotu 22.avgusta 2020.godine, sa početkom u 19:30 časova.

