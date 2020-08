PRVO ŽENIDBA, PA LIGA ŠAMPIONA: Miloš Degenek U NEOBIČNOM AMBIJENTU izgovorio sudbonosno DA (FOTO)

Na danasnji dan sam se rodio pre 26 godina. U selu Orlić (Knin). ❤️ Od tog dana kada sam se rodio do sad sam uvek bio normalno dete zahvalno i vredno. Uvek sam maštao za bolje sutra i zeleo lepše dane da vidim. Sada kad se probudim godinu stariji budim se srećniji pametniji i svesniji nekih stvari koje su zaista bitne u životu. Sada Kad sam svestan tih stvari bitnih i vrednih ja lepo mogu da kažem da punim srcem i osmehom na licu ja sam svoju sreću životnu van ⚽️ našao u @aleksandrasijan sreo sam te sasvim slučajno jednog dana i od toga dana nisam bio nikad srećniji i bolji čovek hvala ti @aleksandrasijan volim te zauvek ❤️

A post shared by Milos Degenek (@milosdegenek) on Apr 28, 2020 at 1:02am PDT