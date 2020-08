MRKELA MNOGO LJUT POSLE ALBANIJE: Ne sme da se igra onako, kako je Zvezda igrala u Tirani! (FOTO)

Uprkos tome što je Crvena zvezda prošla u narednu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona, sportski direktor kluba Mitar Mrkela bio je nezadovoljan i dan posle meča sa Tiranom.

- Hoću da čestitam igračima i stručnom štabu pobedu i plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Ovo je četrnaesti protivnik zaredom koga smo u godinama za nama pobedili i izbacili na našem putu ka zacrtanom cilju. Prešli smo neverovatan put i velikim pobedama i sjajnim rezultatima klub smo doveli sa 209. na 55. mesto na UEFA rang listi. Jeste to veliki uspeh i treba da budemo ponosni zbog toga. Ali to je prošlost. Moramo da se okrenemo onome što nas čeka sutra. Naši igrači moraju da shvate da Crvena zvezda raste iz dana u dan, i da rastu i naša očekivanja i očekivanja naših navijača i medija i celokupne javnosti. Moraju da shvate da igrajući za Zvezdu imaju ogromnu odgovornost. Nije važno samo da se pobedi nego je važan i način na koji Zvezda pobeđuje. Ne sme da se igra onako kako je Zvezda igrala sinoć u Tirani. Igrali smo nedopustivo slabo. To nije Zvezda koju želim. Sinoć na aerodromu sam razgovarao i sa Dekijem Stankovicem i on je svestan svega. Ali o detaljima neću, jer želim da to ostane unutar naše kuće. Napravili smo dobar tim, možda i najbolji u poslednjih šest godina i normalno da su očekivanja velika - rekao je Mitar Mrkela.

Sportski direktor Crvene zvezde poručio je treneru Stankoviću i fudbalerima da u njihovoj igri ništa nije valjalo na meču protiv Tirane.

- Jeste bio pritisak oko ove utakmice, ali to je Zvezda. Uvek je neki pritisak. Rekao sam već ranije, a sada ću ponoviti- ko nije spreman da igra, da radi i da živi pod pritiskom, taj nije za Crvenu zvezdu. Nezadovoljan sam i ljut, neću reći da sam razočaran, jer smo pobedili. Samo zbog pobede to neću reći. Sve ostalo nije valjalo i ovako više neće moci. Predstoje nam razgovori sa igračima. Moraju da menjaju svoj karakter i svoje navike. Moraju da budu hrabriji i odvažniji, moraju da budu svesni da nose dres Crvene zvezde. Nema u Zvezdi minulog rada i samozadovoljstva. Verujem u trenera Dejana Stankovića i njegov stručni štab, verujem u ove igrače. Imamo vremena do trećeg kola i 15. septembra da ispravimo sve uočene greske i rešimo probleme. Mora ovo mnogo bolje. Čeka nas još mnogo posla - zaključio je Mrkela.

