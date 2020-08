DIRLJIVO PISMO IZ BORČE RASPLAKALO SVET! Emotivna poruka Slovencu koji se BORI SA DEPRESIJOM tera suze na oči!

Zaista bi mi znacilo da ovo procitate. Mart, iznenadna smrt... Suze su na globalnom nivou, jedan COVEK, po prvi put se susrece sa oholom zenom - depresijom. Davide Astori - nikada vise... Bolest je uzimala maha, metastazirala po mozgu Josipa Ilicica. Nisam mogao da cutim, opevao sam Astorija, a onda nesto neocekivano, nesto sokantnije i od smrti kapitena. " Hej, odusevio si me, plakao sam kao malo dete, molim te posalji mi adresu, ne zelim da cekam ni casa, zelim da ti posaljem dres "... Meni, obicnom smrtniku. Josipe, Davide je bio ponosan gestom, to ti obecavam. Situacija se smirila, prijatelja nije zaboravio, cesto ga se secao, negde duboko u grudima, talozile su se uspomene. Dres je stigao, hvala Josipe, predivni covece, ponavljao sam te godine. Odraz dobrote, eminentna ljudskost. Danas, Josip je na korak od smrti, a na milion koraka od zivota. Ponovo ta ohola zena, samo sada jos nacifrana tamom. Citam, suze same idu, kako se plasis da ustanes iz kreveta, kako se svakog trenutka bojis najveceg straha svakoga od nas, tesko mi je to da citam, ljudino. Video si svasta u Bergamu, kako prenose mrtve u kamionima, taman si zaboravio na smrt saigraca, a onda se ona pojavila svuda okolo tebe. Ti nisi to zasluzio dobri covece, pa znas ko bi se meni javio odmah, ko bi odmah zatrazio adresu, poslao plavo - crni dres anoninmnom momku iz Borce. Takva vrsta izumire, Josipe, i sta nama ostaje ako i ti odes. Koga cu da gledam, onako subotom dok se sunce baskari na stadionu u Bergamu, kako sa 2 krakata magicna stapica, cini fudbal bozanstvenim. Dobri covece, ne mogu ni da zamislim stanje kroz koje prolazis, ali bih voleo da ja tebi sada napisem " Cuj, daj mi adresu da ti posaljem bilo sta, samo da te ucinim srecnim "... Da ustanes iz kreveta, ajde Josipe, falis mi da tvoju magiju smestim u svoje zelenilo, da uzivam. Nije do dresa, ovo sto te je srozalo, dokazalo je koliko si dobar covek. Koliko te boli smrt, bila ona smrt saigraca - ili navijaca koji je otisao negde gore, seo u nebesku lozu, nosi crno-plavi sal i ocekujete da se vratis. Molim vas, kome god, ali kome god da se dopao tekst, neka komentarise. Sto vise... Ne dam da odustanes, odrazu ljudske dobrote.

A post shared by s_vukovic_ (@s_vukovic_4) on Aug 26, 2020 at 2:38pm PDT