MORAMO DA NAUČIMO DA DOBIJAMO OVAKVE MEČEVE! Natko: Samo je pobeda važna!

Crno-beli spremno čekaju nove protivnike koje će izvući na žrebu u ponedeljak 31. avgusta 2020.

Baš u tom periodu počinje i reprezentativna pauza gde će se svom nacionalnom timu pridružiti i strelac pobedničkog gola za Partizan, Bibars Natko.

– Veoma teška utakmica. Letonci su organizovana ekipa, dobro su odigrali u defanzivnom i taktičkom smislu. Baš je bilo teško za prvo kolo, ali sam srećan, jer znamo da želimo da završimo pozitivno. Sad samo moramo da nastavimo.

Prvo kolo je najteže?

– Svaka utakmica ja priča za sebe. Zavisi i od protivnika i od toga kako ćemo mi ući u meč, fizički. Nije bilo nimalo lako, jer su Letonci organizovani i zatvarali su nas, ali nekad je najvažnije da se dobije 1:0.

Partizan nekad i sad?

– Tek je početak sezone. Jeste da ispada da smo se naslonili na prošlu sezonu, ali nije normalna situacija ni za koga, pa ni za nas. Trudimo se da odradimo najbolje što je do nas. Pod pritiskom smo, međutim, više puta samo rekao i to sad ponavljam da je za nas važno da dobijamo i 1:0. Pokazali smo nešto i to će nam koristiti u budućnosti. Moramo da naučimo da dobijamo teške mečeve i prevazilazimo teške trenutke. Srećan sam zbog toga. A što se tiče naredne runde, čekamo rivala i nije bitno odakle dolazi, samo se nadam da ćemo se kvalifikovati

Stojković na golu?

– Srećan sam zbog povratka Stojkovića. Naravno je da lepo igrati s njim, mada nije suštinski važno ko je na terenu. Srećni smo zbog njega i trudimo se da damo sve od sebe. Ovo kad se igra samo jedna utakmica u kvalifikacijama je teže, samo 90 minuta je na raspolaganju, ako pogrešite – ispadate. Videli smo da je dosta dobrih ekipa završilo takmičenje u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu Evrope, pošto su pravila drugačija. Moramo da se posvetimo samo jednoj utakmici da gledamo kako da dobijemo. A što se tiče utakmice sa Vojvodinom, ne razmišljamo niti pričamo više o finalu kupa. To je odavno gotovo. Gledamo napred i želimo da dobijemo svaku utakmicu. Nadam se da ćemo uspeti

Strpljenje je ključ?

– U prvom poluvremenu bilo je posebno teško, dobro su nas zatvarali, blokirali pozadi, branili su se sa desetoricom igrača, nije lako to probiti, opredelili su se za dobru taktiku i igrali dobro. Fudbal je takav da nekad morate da budete strpljivi i čekate odgovarajući trenutak da napadnete i date gol. I 1:0 je sjajan rezultat. Moramo da budemo foksuirani, više mi se sviđao format sa dve utakmice u kvalifikacijama, jer možete da pokažete ko je bolja ekipa, ali pravila su se promenila i moramo da gledamo kako da pobeđujemo

Penali i pritisak?

– Pritisak je svaki put kad izvodim penal. Pre svega zato što želim da golom pomognem ekipi, a golman je tu u „win-win“ situaciji. Ako mi odbrani dobro je za njega, ako ne nikom ništa. Onda je to veći pritisak za mene, ali sam srećan što sam poslednjih nekoliko kaznenih udaraca realizovao.

