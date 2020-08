LUDAK KOJEG SE NIKO NIJE PLAŠIO: Zbog bravura na golu voleo ga je ceo svet, a on pamti i ZATVOR zbog Eskobara VIDEO

Za reprezentaciju Kolumbije odigrao je 68 utakmica i postigao tri gola, jer je često izvodio slobodne udarce i penale.

Igita, koji danas slavi 54. rođendan, je ostao upamćen kao šoumen na terenu, ali i odličan golman. Sa dva poteza ušao je u istoriju svetskog fudbala. Javnost ga je prvi put dobro upoznala na Svetskom prvenstvu u Italiji 1990. godine.

Briljirao je tada na golu Kolumbije, ali je bio i glavni krivac za ispadanje ove južnoameričke selekcije sa Mundijala. Često je voleo da izađe do polovine terena i da “glumi” organizatora igre, a ponekad i da dribla. Protiv Kameruna, u osmini finala, imao je loš “tajming”. Dugokosi Kolumbijac je napustio svoj šesnaesterac, zatim pokušao da “proda lažnjak” Rožeu Mili, ali je kamerunski veteran prozreo njegovu nameru, presekao loptu i postigao svoj drugi gol u produžecima (2:1).

Nisu mu mnogo zamerili u domovini, a i kako bi kada je Rene bio i ostao istinski junak nacije, a on je u jeku pandemije koronavirusa podelio taj snimak na društvenim mrežama i kratko napisao:

"Ako vam kažu da ne izlazite, onda nemojte."

Hoy me han mandado mucho esta imagen ....,si está foto sirve para tomar CONCIENCIA también la voy a utilizar ... primero la salud , si puedes hacer tus cosas desde casa no salgas .... pic.twitter.com/j6rvTIRcEg — Rene Higuita (@higuitarene) March 19, 2020

Kolumbija, ali i svet još više su ga zavoleli zbog čuvenog “škorpiona” izvedenog na Vembliju 1995. godine u prijateljskoj utakmici sa Engleskom. Džejmi Rednap je natrčao na loptu i šutirao iz prve. Lopta je išla pravo u gol, a Igita je uradio ono što do tada nije niko. Bacio se napred i stopalima iza leđa odbranio šut. Lopta je otišla daleko van kaznenog prostora, a na stadionu je zavladala neverica. Ova odbrana svrstala ga je medu besmrtne čuvare mreže, a taj potez je i danas jedan od najgledanijih na internetu.

Međunarodni institut za fudbalsku istoriju i statistiku izabrao je Rene Igitu na osmo mesto najboljih golmana svih vremena u Južnoj Americi. Bio je poznat po sjajnim odbranama, ludačkim potezima i ne baš sportskom načinu života koji je vodio. Bio je i ostao ljubimac navijača širom sveta a njegovi potezi i fudbalske bravure i danas se prepričavaju – Legendarni “El Loco” Rene Igita.

Prošle godine je zbog opklade koju je izgubio, morao da se ošiša na kratko što je izazvalo bes i razočarenje među navijačima u Kolumbiji, ali i svetu. Naime, kladio se da će se ošišati na kratko ukoliko Kolumbija ne osvoji Kopa Ameriku u Brazilu i posle poraza na penale samo je napisao.

"Opklada je opklada, šišam se odmah!"

Será que algún día tendremos invitación de la @FCF_Oficial para acompañar nuestra @FCFSeleccionCol ? pic.twitter.com/xyhwHNdlNa — Rene Higuita (@higuitarene) June 28, 2019

Igita je bez skrivanja pričao i o svom odnosu sa svetski poznatim “kraljem kokaina” Pablom Eskobaraom. Bio je hapšen samo zato što je poznavao Eskobara.

"Vlasti u Kolumbiji su mi rekle da izdam Pabla Eskobarakako me ne bi uhapsili. Znali su da sam nevin, ali u svim akcijama, koje su vodili ne bi li ga uhapsili, počeli su da koriste njegove poznanike i prete im da će ih zatvoriti. Smatrali su me njegovim prijateljem. Odgovorio sam da ništa ne znam i da sam znao da ne bih rekao. Dužnost vlasti je da sazna šta joj treba, ali ne od mene. Bio sam uvek zahvalan Pablu Eskobaru za osvetljavanje fudbalskih terena kada niko drugi to nije uradio. Činjenica da sam imao kontakt sa njim ne znači da sam diler droge. Nekima će se svideti, drugi će me smatrati neprijatelj. Ono što me ispunjava ponosom je što sam fudbaler", rekao je legendarni reprezentativac Kolumbije, danas trener golmana Atletiko nacionala.

Kurir sport

Kurir