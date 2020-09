PODELA BODOVA U KADETSKOM VEČITOM DERBIJU! Zvezda vodila 2:0, crno-beli izjednačili pa propustili šansu za pobedu!

Crno-beli su već u prvoj četvrtini utakmice (6. i 21. minut) upali u veliki rezultatski minus (2:0 za domaćina), a onda u 40. minutu Janko Jevremović iz penala, potpuno opravdano dosuđenog, smanjuje na 2:1.

U drugom poluvremenu su dečaci trenera Vladimira Ješića više napadali, imali par prilika, ali su i domaći u par navrata bili opasni iz kontri. I onda 87. minut, korner za Partizan sa leve strane, lep udarac glavom, lopta se odbija od prečke na drugu stativu, a tamo Stefan Nikolić uspeva da je sa metar-dva glavom gurne u mrežu - 2:2!

Ostaje žal kod crno-belih što Partizan u 89. minutu nije došao do totalnog preokreta i pobede - naš špic Samed Baždar se sjajno izborio sa odbranom C. zvezde, izašao potpuno sam ispred golmana domaćih, ali je čini se pogrešio gađajući bliži ugao i golman C. zvezde je uspeo da odbrani i spasi svoj tim poraza!

Sve u svemu, iz komšiluka, ponajviše zbog redosleda dešavanja, crno-beli nose pozitivne utiske. Partizan na tabeli Kadetske life Srbije i dalje ostaje sa bodom više ispred najvećeg rivala, istina ne na samom vrhu tabele.

