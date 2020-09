GVARDIOLA NEMA DILEMU: De Brujne je jedan od najboljih fudbalera koje sam trenirao

Belgijski vezista nedavno je dobio nagradu za igrača sezone Premijer lige u kojoj je imao 20 asistencija.

"On je klasa od igrača, jedan od najboljih igrača koje sam ikada trenirao u životu", rekao je Gvardiola u dokumentarcu o De Brujneovoj karijeri, "Stvoren u Belgiji. On je, trenutno, najbolji. Na poziciji vezista on je najbolji (na svetu), dodao je Pep.

U istom dokumentarcu doskorašnji kapiten "građana" Vensan Kompani je rekao da je Gvardiola savršen trener za De Brujnea.

"Nikada nećete izvući maksimum iz Kevina ako niste napadačka ekipa, i to napadačka na svaki način - gledajući posed, presing. Njegov pute se savršeno spojio sa Pepovim. Mislim da on nikada ne bi izvukao maksimum iz svoje karijere da nije radio sa Pepom", izjavio je Kompani.

Belgijanac je sa Sitijem osvojio dve titule prvaka Engleske, jedan FA Kup i tri Liga kupa.

Kurir sport

Kurir