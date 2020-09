UŽIVO, VIDEO! Čukarički - Zvezda (0:1) crveno-beli vode golom Milunovića! SJAJNA utakmica na Brdu

TOK MEČA:

46. minut - Počeo je drugi deo igre!

Završen je prvi deo igre.

Nesmotren potez Boaćija nakon isključenja!

45. minut - Prvi deo igre produžen je za jedan minut.

Meč na Banovom brdu posmatra i najnovije pojačanje Zvezde Dijeg Falćineli.

20. minut - Probao je Kanda iz daljine, po zemlji, ali lopta ide pored desne stative gola domaćih.

Danas rođendan slavi trener Zvezde Dejan Stanković.

13. minut - Posle sjajne asistencije Birmančevića izbio je Savić sam ispred Borjana, lobovao ga i savladao veoma lako, ali je lopta prošla par centimetara od gola gostiju.

9. minut - Probao je Ivanić sa više od 20 metara po zemlji, ali usledila je odbrana Ptrovića.

8. minut - Probao je Birmančević posle kontre, ali su ga u poslednji čas izblokirali Zvezdini fudbaleri.

6. minut - U igru umesto Boaćija ušao je Aleksa Vukanović. Boaći je na klupi zaradio žuti karton.

4. minut - Boaći je zbog povrede napustio igru!

3. minut - GOOOOOOL - Zvezda vodi golom Milunovića koji se najbolje snašao posle centaršuta Kange iz kornera.

1. minut - Već u prvom napadu Čukarički je izborio kroner, centrirao je Pantić, loptu je nekako uz dosta muke odbio od sebe, domaći su tražili penal ali sudija je samo pokazao da se igra nastavi.

1. minut - Utakmica je počela!

SASTAVI:

Čukarički: Petrović, Ćirković, Ostojić, Šapić, Tošić, Docić, Kajević, Pantić, Birmančević, Eze, Savić. Klupa: Belić, Kamenović, Nikčević,. Lukić, Vidosavljević, Šarić, Rakonjac.

Crvena zvezda: Borjan, Gajić, Degenek, Milunović, Rodić, Sanogo, Ivanić, Kanga, Nikolić, Gavrić, Boaći. Klupa: Popović, Pankov, Eraković, Petrović, Jovančić, Simić, Radulović, Spiridiponović, Vukanović.

Dueli ovih rivala uvek su bili izuzetno kvalitetni i zanimljivi, a nema sumnje da će ’’brđani’’ dati sve od sebe da nanesu prvi poraz lideru šampionata.

Domaćini su na startu sezone bez poraza, uz četiri ostvarene pobede i dva remija, pa sa 14 bodova na svom kontu trenutno zauzimaju 3.mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao gosti podelili bodove sa ekipom Metalca, a rezultat je bio 0:0. Gosti su na startu sezone ostvarili maksimalan učinak, sa šest ostvarenih pobeda, pa sa 18 bodova na svom kontu trenutno zauzimaju 1.mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao domaćini ubedljivo savladali ekipu TSC-a, a rezultat je bio 5:0. Tokom prethodne sezone dva tima su odigrala dva međusobna susreta, a crveno-beli su oba rešili u svoju korist. Jesenji duel odigran na stadionu ’’Rajko Mitić’’ završen je rezultatom 3:1, dok je prolećni duel na Banovom brdu završen rezultatom 0:2.

Šef stručnog štaba ’’brđana’’ Aleksandar Veselinović zadovoljan je igrom svog tima i profesionalnim odnosom igrača, laska mu i veliki broj igrača koji nastupaju za nacionalni tim, ali naglašava da mu je zbog reprezentativnih obaveza i povreda rad tokom pauze bio izuzetno otežan:

’’Dva su utiska koja mogu da istaknem tokom reprezentativne pauze, vezane za Čukarički i za moje lično ime. Prvi, ponos je i zadovoljstvo što smo imali osam mladih reprezentativaca tokom pauze. Drugi, nismo ih imali u trenažnom procesu, pojavili su se tek u sredu, a u procesu rada tek u četvrtak. Sigurno je da nam jedan trening nije dovoljan. Postoji jedna doza razočarenja u situaciji u kojoj smo bili, ujedno i prenatrpani povredama. Čitave prošle nedelje radili smo samo sa osam igrača i golmanom Belićem. Ove nedelje smo imali deset igrača, na poslednjim treningu 14 u pogonu. Povređeni su Stevanović, Puškarić, Kovač i Endijae, četiri standardna igrača, pritom je Eze dve nedelje bio van trenažnog procesa, samo tri dana je radio sa ekipom, on takođe nije u punom ritmu da može da odigra 90 minuta. Objektivno, zbog povreda i angažmana u reprezentacijama, maksimalno smo improvizovali trenažni proces. Profesionalci smo, utakmica isto vredi tri boda, ali ne mogu da kažem da je to meč kao i svaki drugi. Čar utakmice sa Crvenom zvezdom je posebna, probaćemo da učinimo sve što je u našoj moći, da za taj jedan dan pripremimo meč i da budemo adekvatan protivnik, da opravdamo sve ono što smo u dosadašnjem toku šampionata uradili. Ipak smo mi uz Zvezdu i Vojvodinu jedina neporažena ekipa. Na kraju krajeva, bilo šta da se desi na utakmici, biću zadovoljan ako posle nje možemo da se pogledamo u ogledalo, i da kažemo da smo dali maksimum. Videćemo hoće li to biti dovoljno da se radujemo. Nemam nikakvu sumnju, bez obzira da li igramo sa Crvenom zvezdom ili nekim manje afirmativnim protivnikom, da će momci dati sve od sebe, zaista sam ponosan zbog toga. Mnoge utakmice u prethodnom prvenstvu su to pokazale, način na koji smo ih rešavali u završnicama, pa i nedavno kad smo 40 minuta protiv Bačke bili sa igračem manje, kad se video strahovito veliki voljni momenat. Sa te strane nemam ni jedan gram sumnjičavosti da će igrači biti motivisani. Samo neka budu na onom nivou na kojem inače jesu i biću miran. Imamo utvrđene norme naše igre, neke zahteve, od njih nećemo odstupati. Isto tako, znamo da sa druge strane imamo protivnika koji je visoko kvalitetan, koji imaju 20-tak i više kvalitetnih igrača, mnogo toga će zavisiti od protivnika. Videćemo na koji način ćemo uspeti da istaknemo neke svoje kvalitete, istovremeno da anuliramo velike kvalitete Crvene zvezde. Bilo bi degutantno da sada dajem komentare o rivalu, njihovi rezultati sami za sebe govore. Oni su ove sezone odigrali osam utakmica, imaju svih osam pobeda, samo taj podatak je dovoljan. Da ne govorim o imenu i svemu onome što je Zvezda uradila u prethodne tri-četiri godine na evropskom nivou. Svaka nova utakmica je novi izazov, nova situacija, jedan detalj može da presudi. Fudbal jeste zbog toga fenomen, to nosi neizvesnost sa sobom, to je čar ove igre.’’

Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković ističe da ekipa kroz utakmice napreduje i stiče iskustvo, da je zadovoljan startom sezone, ali naglašava da je meč sa Omonijom od velikog značaja i da su moguća prilagođavanja sastava tima toj činjenici:

’’Prva utakmica posle pauze. Imali smo vremena za odmor, ali smo radili i spremali se za novi ciklus koji nas očekuje. Dosta utakmica kao i u prethodnom periodu, i to veoma važnih koje mogu da odrede put sezone. Znamo šta nas očekuje već sutra, kao i protiv Omonije. Ekipa je spremna za sve izazove. Čukarički već godinama ima svoj stil i prepoznatljivost. Teško je igrati protiv njih, smatram da su napredovali u odnosu na prošlu godinu, uprkos tome što su dosta izgubili odlaskom Tedića. Pokazali su kvalitet na početku prvenstva, kako kod kuće, tako i u gostima. Žele da se nadigravaju i zato očekujem dobru utakmicu. Poštujemo ih, ali verujem u moje igrače. Mnogo se promenilo od našeg prethodnog meča koji je bio moj debi. Smatram da sam neko ko mnogo sluša i brzo uči i da sam napredovao u tom smeru. Ne mogu da zaboravim emocije sa te utakmice. Neko sam ko radi sa emocijama i tako doživljavam svaki trening i utakmicu. Promenilo se dosta toga od tad, dobili smo na iskustvu, na pobedama, na porazima, ukratko rečeno - porasli smo. Tad je bila debitantska, sada je samo jedna u nizu utakmica. Trema postoji uvek, ali ne kao tog popodneva u februaru. Što se tiče kadrovske situacije, moramo da razmišljamo preventivno. Nama je utakmica protiv Omonije meč sezone u ovom trenutku, ali ne mogu da pričam o tome previše, jer želim da što bolje spremim igrače za meč sa Čukaričkim. Katai i Ben nisu povređeni, a manje pauze su sastavni deo fudbala i moramo da ih rešavamo što brže i bolje. Spremni su obojica za meč sa Čukaričkim, ali još uvek nisam odlučio da li će igrati.’’

Derbi susret 7.kola Linglong Tire Super lige Srbije između Čukaričkog i Crvene zvezde igra se u petak 11.septembra 2020.godine, sa početkom u 19:00 časova. Obezbeđen je direktan televizijski prenos ovog susreta na prvom programu TV Arena sport.

