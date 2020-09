ŽIVOTNI CILJ MU JE BIO DA MENE MAKNE! Ćiro Blažević ŽESTOKO optužio Zdravka Mamića!

On je tokom gostovanja na TV Arena sport istakao da je Zdravko Mamić, koji se zbog optužbi za malverzacije Dinamu nalazi u Bosni i Hercegovini, gde se sklonio bežeči od suda, kriv što je "vatrene" napustio "pre vremena."

"Mamić se potrudio da moja aktivnost bude kraća nego što je smela. Jer je on imao životni cilj da mene makne, kako bi on uvek bio najglavniji", rekao ", rekao je na početku Miroslav Ćiro Blažević. Mamić, podsetimo, nije u Hrvatskoj. Sada savetnik zagrebačkog Dinama, čiji je bio prvi čelnik, trenutno se nalazi u bekstvu od hrvatskog pravosuđa jer je optužen da je iz maksimirskog kluba izvukao silne milione evra na nelegalan način.

foto: Dado Đilas

"Fizički... (nije tu?). To su akrobacije bez legitimacije. On komanduje iz Bosne kao da je tu. Možda i bolje za njega, jer tu (u Hrvatskoj) je izložen napadima... Ne napadimo, nego intervjuima, a on se ne libi da kaže ono što mu, u krajnjem slučaju, i škodi. Mislim da je efikasniji tako, nego da je tu", uveren je "Ćiro".

Tome je, gotovo u dahu, dodao i sledeće:

"Mi smo imali jednu ljubav u početku, pa sam ja onda kroz činjenice stvorio jednu istinitu frazu o našem odnosu: Mamiću, Zdravko Mamiću, učinio sam ti mladost sretnom, a ti meni starost nesretnom. To je tako. On zna to, jer njegova doktrina fudbalska je drugačija od mene. On je znao da mi ne možemo zajedno i nije mi dao blizu. A već je uzeo komandu u ruke, na način na koji to samo on može", zaključio je Blažević

Čeka se Mamićev odgovor.

Kurir sport

Kurir