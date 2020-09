JEDNOM SAM NJEGOV PONOS, DRUGI PUT BI ME U TOP STAVIO! Mamić U SVOM STILU odgovorio na napade Ćire Blaževića! VIDEO

Ćiro je podsetimo, optužio Mamića da mu je životni cilj bio da njega skloni iz reprezentacije i fudbala u Hrvatskoj, što je Mamić ocenio kao lucidnu izjavu, čoveka, sa kojim se ranije okumio i od kojeg je kako kaže mnogo naučio.

"On je moj kum, prijatelj, drugi otac i mnogo toga sam naučio od njega. Ja to ne skrivam i do smrti ću ga voleti. On ima silnu volju da menja svoje izajve, u zavisnosti od raspoloženja. Jednom sam njegov ponos, drugi put bi me najradije u top stavio", rekao je Mamić u ekskluzivnom razgovoru za TV Arena sport u emisiji "Kao nekada".

foto: AP

Kada mu je predočeno šta je sada Blažević za njega izjavio, Zdravko Mamić je reagovao veoma emotivno:

"To je veličanstvena njegova akrobacija, lucidnost, u tome je prvak sveta. Zadivljen sam da neko u 85. godini ima takvu inteligenciju, da u u frakciji sekunde ti ga... 'metne', da ti osetiš u trenu da te nešto jako boli, a da nije upotrebio tešku artiljeriju (smeh). Ćiro je poseban. On je jedan brend u čitavoj Jugoslaviji. Čovek koji je bio treći na svetu, čovek koji je uvek interesantan. Jako mi je žao, jer on zaslužuje sva priznanja i pohvale. Žao mi je što se sad bezrazložno očešao o mene, a on je bolje plasiran od mene sada i bolje zna od bilo koga drugoga koliko je meni teško i koliko je nezasluženo sve ovo što se meni dogodilo", istakao je Mamić, koji se trenutno nalazi u Bosni, i to u bekstvu od hrvatskog pravosuđa zbog optužbi da je finansijski oštetio zagrebački Dinamo.

Kurir sport / Arena sport

Kurir