TERZIĆ OBEĆAO NAVIJAČIMA NOVU TITULU: Generalni direktor Zvezde o šampionskim ambicijama, afirmaciji mladih igrača...

- Svesni smo velikih očekivanja naših navijača, kako na sportskom, tako i na poslovnom planu. Moramo da vodimo balansiranu sportsko-finansijsku politiku jer je često jedno u koliziji sa drugim. Možemo i da rasprodamo igrače i da povećamo prihod, možemo i da smanjimo plate i bonuse igračima i da smanjimo rashode, i da tako poslujemo finansijski mnogo bolje. Medjutim, postavlja se pitanje da li bi takvom politikom mogli da ostvarujemo ovakve sportske rezultate. Ne treba zaboraviti ni to da mi u trećem, a posebno u četvrtom kolu evropskih kvalifikacija igramo protiv klubova sa godišnjim budžetom izmedju 80 i 120 miliona evra. S obzirom na to da ih pobedjujemo, možemo samo da zamislimo kako njihovi akcionari ocenjuju te sportsko-poslovne rezultate. Ovo je sport, igra gde moraš da ulažeš, ako želiš da pobedjuješ - preneo je klupski sajt reči Terzića sa sednice Skupštine kluba.

Zvezda je prošle sezone treći put zaredom igrala grupnu fazu UEFA takmičenja, drugi put Lige šampiona. Pored toga, osvojena je treća vezana titlua šampiona Srbije.

- Sada smo u prvenstvu prvi na tabeli sa šest bodova više od najvećeg rivala i uveren sam da ćemo osvojiti četvrtu šampionsku titulu zaredom. To do sada naš klub nijednom u istoriji nije uspeo - kazao je Terzić.

On je izrazio nadu da će se ekipa ponovo plasirati u grupnu fazu nekog od evropskih takmičenja, što će učiniti ako u sredu pobedi Omoniju.

- Oformili smo izuzetno konkuretan tim za ovu sezonu i time stvorili sve preduslove za ispunjenje zacrtanih sportskih ciljeva. Verujemo u Dejana Stankovića i njegov rad. Zbog specifičnosti organizacije ove sezone od strane UEFA, nema revanš mečeva što nam izaziva dodatni pritisak pred utakmicu sa Omonijom. Ipak, mi smo Crvena zvezda i moramo biti najbolji kad je najteže - naveo je direktor Zvezde.

foto: Zorana Jevtić

Po njegovim rečima, kao rezultat rada spotskog sektora i investicija u ekipu koje su u prošloj godini bile rekordne, vrednost tima je "dostigla maksimum u novijoj istoriji kluba".

- U ovoj sezoni očekujem punu afirmaciju šestorice Zvezdinih bisera. To su Veljko Nikolić, Željko Gavrić, Njegoš Petrović, Strahinja Eraković, Nikola Krstović i Aleksa Radulović, i nadam se da će kod Dejana Stankovića imati minutažu koju zaslužuju - rekao je Terzić.

Kada je reč o finansijama, Terzić je kazao da su realizovani zacrtani ciljevi, iako je ova godina teška zbog pandemije korona virusa.

- Zbog epidemije, ova godina je izuzetno teška i komplikovana, ne samo u fudbalu, nego i u svetskoj ekonomiji. Ceo svet je stao, a sa njim i fudbalsko tržište. Konkretno, mi smo propustili februarski prelazni rok u Kini i Saudijskoj Arabiji gde smo svake godine ostvarivali značajne prihode. Letnji prelazni rok se tek zahuhtava i nadam se da ćemo do početka oktobra ostvariti značajne prihode - kazao je Terzić.

Uprkos tome, kako je rekao, Zvezda je nastavila sa daljom finansijkom stabilizacijom i sama obezbedjuje sredstva za funkcionisanje kluba.

- Finansijski rezultati su na nivou nikada ranije ostvarenih u našem klubu - na osnovu iznosa profita, umanjenja obaveza i paralelnih investicija u tim i omladinsku školu. Ono što je najbitnije, petu godinu zaredom poslujemo finansijski pozitivno, a to znači da smo svake godine do sada više zaradjivali nego što smo trošili. To mora biti naš cilj i u narednom periodu kako bi klub bio finansijski samoodrživ - rekao je generalni direktor kluba.

On je izmedju ostalog ocenio da uprava ima kapacitet da klub čini finansijski čvrstim.

- Skoro 90 odsto naših prihoda ostvarujemo iz inostranstva, nismo na teretu države, nismo na teretu poreskih obveznika. Funkcionšemo isključivo preko računa, bez sive zone i sa zadovoljstvom plaćamo porez u budžet Republike Srbije - rekao je Terzić.

Po rečima Terzića, do sada je u stadion i okolne objekte uloženo više od sedam miliona evra, bez dinara zaduživanja.

Terzić je istakao da će ljudi iz uprave Zvezde nastaviti vredno da rade jer "od minulog rada ni stare slave" nema koristi, već je svaki dan novo dokazivanje, a ciljevi su jasni, šampionske titule i stalno igranje u grupnim fazama evropskih takmičenja

Kurir sport

Kurir