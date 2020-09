HRVAT POTVRDIO: Više nema dileme, Bane Ivanović stiže u Englesku

Ivanović je bez kluba nakon što mu je istekao ugovor u Zenitu, i posle više od tri godine vraća se u engleski fudbal.

"Imamo dve faze u prelaznom roku, prva je da pokušamo da zadržimo igrače iz prethodne sezone koji su ostvarili uspeh u Čempionšipu. Potpisali smo Brejdija, Robinsona, treći je Filip Krovinović. Radimo na tome da ga opet dovedemo iz Benfike. Postoji naša volja, postoji i njegova, ali i volja Benfike.Ostalo je samo da se neke stvari realizuju, jer nešto to i košta.Nije lako napraviti ekipu ni kada imaš novac. Šta je, tu je, nećemo da plačemo", rekao je Bilić a potom potvrdio informaciju o dovođenju iskusnog srpskog defanzivca.

"Ivanović je tu, on je potpisao. On je sjajan igrač. Ne poseduje samo kvalitet, već i iskustvo na terenu i van njega. Nama fali nešto što nam Ivanović ne može rešiti. To su problemi koje imamo napred", rekao je Bilić.

Kurir sport / Sportklub

