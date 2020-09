MIJATOVIĆ OTKRIO KAKO JE ZBOG PARTIZANA ISPALIO HAJDUK! Dobio sam novac, sve je bilo dogovoreno, a onda sam saznao...

Legendarni golgeter Partizana Predrag Peđa Mijatović otkrio je kako je propao njegov transfer u Hajduk iz Splita.

Mijatović je u intervjuu za "Slobodnu Dalmaciju" ispričao nepoznate detalje pregovora sa Splićanima i otkrio zašto se u poslednji čas predomislio i odlučio za Partizan.

"Bio sam navijač Hajduka, to je živa istina. I nikad to nisam krio. Kao klinac, na igralištu ko voli fudbal zna da se uvek poistovećuješ s idolom, daš gol, pa trčiš, vičeš. E, ja kad bih postigao pogodak, ja sam bio Šurjak! Dvojicu sam obožavao, Ivicu Šurjaka i Marija Kempesa. Imali su nešto posebno, daš gol, slaviš, vijori kosa iza tebe", isren je Mijatović.

Pregovori sa Hajdukom su bili u punom jeku, transfer je praktično bio dogovoren.

"Pa bio sam već jednom nogom tu. U Hajduku. Bilo je sve gotovo, finansijski je sve bilo ispoštovano, oni su dali kaparu koju smo mi, moja familija, kasnije, kad smo se predomislili, pošteno vratili", kaže Mijatović.

Proslavljeni as nije želeo da kaže o kojoj cifri je reč.

"Sve je vraćeno, Jerkoviću lično. Mi smo se i kasnije sreli i pričali iznova o svemu, pa koliko god je Jerković bio strašno ljut na mene i mog oca Miodraga što smo promenili odluku, sav je novac pošteno vraćen i odao nam je priznanje zbog toga. Normalno je da smo tako postupili, mada ništa nije bilo potpisano".

Pred sam potpis dobio je informaciju koja uticala na to da promeni odluku i odluči se za Partizan.

"Znate kako, Partizan je uvek imao ljude iz redova vojske, dali su nam tu važnu informaciju. Kao sad se sećam, poručili su kako će 'uskoro biti promena u strukturi zemlje, države'. Baš tako. I da znamo šta nam je činiti", otkriva Peđa.

Prisetio se i skandaloznog paljenja zastave Jugoslavije na Poljudu.

"U tom trenutku smo bili šokirani, ali dešavalo se štošta po stadionima u to doba, navijači Hajduka su poznati kao strastveni i fanatični, mi smo pobeđivali, oni iznervirani utakmicom ušli u teren... Sve mi je to jasno. Ja se nikad nisam bavio politikom i svuda želim stvarati prijatelje. Gde god sam se pojavio naišao sam na poštovanje svih ljudi, ne samo suaigrača. I to mi mnogo znači. Pa, 1994. sam došao u Valenciju u hotel gde je Hrvatska igrala jednu od svojih prvih utakmica, da pozdravim prijatelje. U Beogradu je to tada odjeknulo maltene kao da sam izdajnik", kaže Mijatović.

Podsetimo, Mijatović je 1990. stigao u Partizan iz Budućnosti iz Podgorice. Proveo je tri godine u crno-belom dresu, a zatim se preselio u Valensiju. Igrao je za Real Madrid, sa kojim je postao prvak Evrope. Tri sezone je proveo u Fiorentini, a fantastičnu karijeru okončao je u Levanteu.

