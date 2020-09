ZVEZDA JE IGRALA KATASTROFALNO: Stepi analizira - Deki je pogrešio, Katai i Ben su razočarali, gde je Pavkov

Crvena zvezda je propustila veliku šansu da se domogne Evrope, smatra Dragoslav Stepanović. Eliminacija od Omonije u Nikoziji (1:1, posle penala 2:4) teško je pala cenjenom srpskom fudbalskom stručnjaku koji kaže da uzroke poraza posle penala treba tražiti pre svega u lošoj igri crveno-belih.

Stepi tvrdi da je Crvena zvezda duplo bolja ekipa od Omonije, ali da to nije pokazala na terenu.

- Kad igraš bez napadača, moraš da ispadneš! Zvezda je padala u poslednjoj trećini terena. Tu nam je nedostajao napadač, neko ko ume da smesti loptu u gol. Dešavalo se da naši igrači smetaju jedni drugima u 16 metara. Neverovatno! Razočarao me je Katai koji ima sve kvalitete da prođe, da završi, ali mu to na Kipru nijednom nije pošlo za nogom. Ben je bio loš, zašto je bio na desnom krilu, umesto u sredini gde je opasniji... Vukanović je bio neupotrebljiv, on nije centralni, već krilni napadač. Zvezdi nedostaju prodori i bekovi koji centriraju. Pa, tako smo dali gol, kada je Ben uposlio Ivanića. Kako to nisu videli, pa ponovili - zapitao se Dragoslav Stepanović u analizi utakmice Omonija - Crvena zvezda.

Stručnjak koji je vodio Ajntraht i Leverkuzen smatra da je Omonija jednostavno morala da bude pobeđena.

- Morali smo da pobedimo Kiprane, nudili su nam se. Imali smo loptu, ali ne tamo gde je trebalo, pred golom protivnika. Sada može da se desi da izvučemo nekog jačeg i da ispadnemo. Propuštena je velika šansa. Velika! Ovo je tim Dejana Stankovića, on još traži igru i sistem. Ukoliko ne uspe da uđe u Ligu Evrope, biće teško, kako za njega, a još teže za Zvezdu. Čeka ih opet jedna utakmica i ona će biti igrana pod velikim pritiskom. Evropa nam treba, a mene najviše brine igra, jer nije dobra. Nedostaje završnica, Zvezda nema rešenja u poslednjih 30 metara.

Željko Gavrić i Veljko Nikolić u prolećnom delu sezone bili su najbolji Zvezdini igraci. Klinci ponikli u klubu sada su u drugom planu.

- Ima trenera koji veruju u mlade i ima onih koji preferiraju iskustvo. Ne poznajem Stankovića, pa ni njegove afinitete. Znam samo da im je dao šansu proletos. Sada mi nije jasno zašto nije nastavio da ih forsira. Nikolić ima pas i ideju, a Gavrić je opasan po gol. Ta dva momka je trebalo da igraju, jer su pokazali da vrede. Mali Gavrić je za tri minuta uradio više, nego neki igraći Zvezde za 90 minuta.

Dotakao se Stepanović i ostalih napadača Crvene zvezde, zapitao gde je nestao junak pobede nad Liverpulom Milan Pavkov.

- Boaći je povređen, a Pavkov, šta je sa njim? Ne znam šta je taj momak uradio, ali ga nema u sastavu. Igra sjajno glavom, tehnički je dobar. Ili je loše trenirao, pa ga je trener zbog ostale ekipe odstranio, ili je nešto drugo posredi. Ne znam celu situaciju. Nisam pročitao nigde razlog zašto ga je Stanković odstranio. Vidim sad da svi osuđuju ovog Italijana, ali on mora da vredi čim ga je Siniša Mihajlović preporučio - zaključio je Stepanović.

Gabonac nije hteo da izgubi Kanga nije imao kome da da loptu Gelor Kanga je igrač kojem po Stepiju još nije definisana uloga u timu. - Kanga je stalno pričao, dizao ruke... Svi ostali su delovali malodušno, kao da im je svejedno ako ispadnu. Po onoj, igrali smo Ligu šampiona dve godine, što moramo i treće. Neshvatljivo! Kanga kao da je jedini hteo da pobedi. Uvek je bio slobodan i stalno je tražio loptu, ali niko mu se od napadača nije nudio. Svi su stajali i čekali da im lopta dođe u noge. To je problem - tvrdi Stepanović.

Potvrđeno staro pravilo Klinci ispred stranaca Dragoslav Stepanović smatra da strani fudbaleri nisu opravdali ulaganja i velike plate koje imaju u Zvezdi. - Svi stranci nisu pokazali u utakmicama Lige šampiona da mogu biti iznad naših igrača. Klinci iz podmlatka daju više Zvezdi, nego oni, a to nije u redu - jasan je Stepi.

