ZVEZDA JE ISPALA IZ LIGE ŠAMPIONA, JER JE SRPSKI FUDBAL TRUO: Kosanović surov i bez dlake na jeziku!

Milorad Kosanović kaže da uzroke poraza Crvene zvezde od Omonije (1:1, 2:4, posle penala) i eliminacije iz Lige šampiona treba traziti unazad nekoliko godina. Popularni Kosan blagonaklon je prema svom bivšem učeniku Dejanu Stankoviću i nije želeo da ga kritikuje za neuspeh u Evropi, već smatra da je sistem koji vlada u srpskom fudbalu pogrešan i da ga što pre treba menjati.

Crvena zvezda je ispala od Omonije posle penala, od ekipe od koje je na terenu pokazala da je kvalitetnija, ali ne i bolja.

- Neću da upirem prstom u bilo koga! Hoću da pričam o principima fudbala. A izgleda da to nije bilo kome u interesu u srpskom fudbalu, čak ne i državi. Sad se priča o ispadanju Crvene zvezde od Omonije. Ali, nije to od juče, to je posledica onoga što nam se dešava unazad pet ili šest godina. Nema više igrača, ni reprezentacije. Videli smo to sad u Ligi nacija. A, zašto? Zato što smo uništili rad u klubovima. Na FSS školi licence se dele kao na pijaci. Svako može da upiše, završi i dobije posao trenera - u dahu je rekao Kosanović za Kurir, a onda nastavio:

- Trenerski posao traži mnogo rada, znanja i vremena. Sve ovo što govorim pričam godinama unazad. Već sam i samome sebi dosadio. To nije ništa novo. Ali, kao da niko ne želi da čuje.

Dotakao se potom Kosanović i konkretno, utakmice u Nikoziji.

- Analiza je sledeća, vrlo prosta. Mi smo tu zato što iz igre koju mi igramo, i takmičenja koja imamo, ne možemo bolje. Zvezda jeste kvalitetnija od Omonije, ali nije to dokazala na terenu. Ne vidi se igra, ne postoji koncept, ideja... Puštamo da se igra razvija u odnosu na raspoloženje i pojedinačni kvalitet igrača. A, to nije dovoljno za ozbiljno evropsko takmičenje. To mora da se promeni. Kako? Da opet napravimo trenere. Ljudi koji vode klubove moraju da se ponašaju drugačije, a ne da razmišljaju samo kako će nekoga prodati, a nekoga oterati. Da se pokrivaju prezimenima, rođacima, prijateljima...

Milorad Kosanović smatra da stranci u Crvenoj zvezdi i ne samo u njoj, već i drugim klubovima nisu bolji od srpskih fudbalera.

- Zašto je Kanga došao u Zvezdu? Jel ga trener tražio? Zašto je došao Italijan u Zvezdu? Pa i taj Sanogo? Hvala bogu da ima srpskih igrača... Posebno onih mlađih. Pa, kreneš da radiš sa njima, da ih razvijaš. I tako radiš, pa nešto i očekuješ... Ovako... Isto je u Partizanu! Vojvodina je kupila tri tima za godinu dana.

Dotakao se Kosanović i startne postave Crvene zvezde i činjenice da je napadača igrao krilni fudbaler Aleksa Vukanović.

- Vukanović ne igra tri meseca, a onda bude starter. A, on nije centarfor, nikada nije ni bio. Ne može to da igra. Dok je igrao nešto drugo, bio je najbolji napadač u zemlji. Zašto to rade u Zvezdi, ne znam. Nije to samo Dejan radio, radili su i pre njega. Nije zahvalno o tome pričati, jer nisam sa njima, ne znam kako treniraju.

Pokušali smo da saznamo šta Kosanović misli o Italijanu Falčineliju, zašto je Tomane prodat nekoliko dana pred utakmicu sa Omonijom i zašto Pavkov nije licenciran za evropska takmičenja.

- Tomane... Pavkov... Ne znam. Stvarno. Italijan Falčineli... To je politika kluba, verovatno. Oni su se na to opredelili. Ispalo je da su pogrešili. Da je Italijan dao gol, bilo bi super. I taj njegov angažman pokazuje da nema plana. Sve se svodi na trgovinu. A razumevanje igrača i igre jako je slabo. Ne samo u Zvezdi, već u celom srpskom fudbalu - zaključio je Kosanović.

Kurir sport/Aleksandar Radonić

Kurir