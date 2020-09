NE DAM NA SEBE! Milivoje Ćirković za Kurir: Glupost je da me plaćaju da pljujem moj Partizan! (FOTO)

Niti se moja pozicija u FSS može nazvati funkcijom, niti sam dobio i jedan jedini dinar od Saveza, a kamoli da sam plaćen da pljujem moj Partizan! Ovo su reči nekadašnjeg fudbalera crno-belih Milivoja Ćirkovića za Kurir posle sve žešćih prozivki navijača, ali i pojedinaca.

Legende Partizana, među kojima su, pored Ćirkovića, i Nenad Bjeković, Momčilo Vukotić, Saša Ilić i Ivica Kralj, našle su se na udaru navijača. Klub i njegove pristalice vode rat sa Fudbalskim savezom Srbije, tvrdeći da radi protiv Partizana, a za račun njegovog večitog rivala Crvene zvezde.

Navijači su tražili od svih svojih ljubimaca da podnesu ostavke na funkcije u krovnoj organizaciji, a kada oni to nisu učinili, Grobari su se ponovo oglasili „zahvalnicom“ u kojoj, između ostalog, kažu da su legende „ipak izabrale ciganski savez i svoje plate“.

- Posle smrti Ilije Petkovića, na Bjekovićev poziv, prihvatio sam mesto u Skupštini FSS i za to nisam plaćen. Mislim da se Skupština održava jednom godišnje, tada mogu, a i ne moram da se pojavim, i to je sve što se od mene očekuje. Dakle, ne mogu ni o čemu da odlučujem niti da utičem na bilo šta. Tu ulogu može da dobije bilo koji građanin Srbije - objašnjava Ćirković i dodaje:

- Od Saveza nikad nisam dobio ni dinar, a pogotovo nisam plaćen da pljujem moj Partizan, kako se predstavlja. Od Saveza, to jest reprezentacije, dobio sam samo prelom noge i dva puknuta mišića, zbog čega sam tokom igračke karijere pauzirao više od godinu dana, uz napomenu da mi je uvek bila čast da nosim dres reprezentacije.

Crno-beli heroj iz Njukasla bio je meta i voditelja Željka Pantića:

- Zbog mojih javnih kritika na račun Partizanove igre stvorena je slika o tome da mene neko plaća da pričam protiv svog kluba. To je, naravno, apsolutna neistina, da ne kažem neku težu reč. Zbog Pantićevih kleveta i uvreda, poput one da sam „socijalni slučaj pred vratima WC-a“, moj advokat mu je poslao dopis za javno izvinjenje. Ukoliko mi se ne izvini javno u roku od tri dana od prispeća dopisa, posegnuću za drugim pravnim oružjima i svakako ću to isterati do kraja.

Samo hrabro IMAMO ŠANSE U BELGIJI Ćirković smatra da Partizan ima realne šanse da kao gost savlada Šarlroa u četvrtak u meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. - Ofanzivni deo nikada i nije predstavljala problem, a sada se vidi napredak i u odbrani. U poslednje dve utakmice nismo primili gol, što je, ubeđen sam, rukopis trenera Stanojevića. Ukoliko tako bude i u Belgiji, Partizanove šanse su velike, jer će sigurno stvoriti dosta šansi - poručuje nekadašnji desni bek.

