TRENER VOŽDOVCA PRED ZVEZDU Damjanović: Idemo da se nadigravamo, nećemo se braniti

Trener fudbalera Voždovaca Jovan Damjanović rekao je danas da će njegova ekipa u predstojećem meču protiv Crvene zvezde biti motivisana da pokaže šta može i poručio da "zmajevi" na to gostovanje idu s ciljem da se nadigravaju.

"Očekuje nas jedan ozbiljan i renomirani protivnik, koji igra dosta dobar fudbal. Žele da kontrolišu stvari na terenu, posebno sa loptom, što je i naš cilj i neće nam biti ni malo lako. Imaju ozbiljan igrački kadar, stručni štab radi dobar posao, ali mi imamo grupu talentovanih igrača koji će imati motiv da pokažu šta mogu, tako da idemo da se nadigravamo", rekao je Damjanović, prenosi klub.

Fudbaleri Voždovca sutra gostuju ekipi Crvene zvezde na stadionu Rajko Mitić, a utakmica osmog kola Super lige Srbije zakazana je za 21.00.

Trenutno vodeća ekipa i branilac titule u domaćem prvenstvu i dalje je bez izgubljenih bodova, dok se "zmajevi" nalaze na devetom mestu sa 10 osvojenih bodova.

"Iskoristili smo nekoliko prethodnih utakmica da se uigramo kao ekipa. Velike promene su se desile u ekipi tako da nam je bilo potrebno strpljenja i vremena da se stvori kohezija. Mislim da je ovo jedan prirodan put gde se čak i u utakmicama bez rezultata mogla videti dobra igra jer je sve ovo jedan proces koji traje i zbog toga nisam nezadovoljan", rekao je Damjanović.

Jedan od iskusnijih igrača medju "zmajevima", Marko Putinčanin, poručio je da je utakmica protiv Crvene zvezde nova prilika za dokazivanje.

"To su utakmice u kojima nije potreban dodatni motiv. Smatram da treba da izadjemo i da uživamo na terenu, kao i da imamo šta da pokažemo. Ovo je prvi put ove sezone da će naša utakmica imati prenos uživo i to možemo da iskoristimo da se predstavimo fudbalskoj javnosti u najboljem mogućem svetlu", rekao je on.

Kurir sport / Beta

Kurir