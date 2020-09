DOŠLI SMO DA POBEDIMO! Lalatović i Drinčić: Da ne mislimo da ćemo da prođemo ne bi ni dolazili!

On je pohvalno govorio o belgijskom klubu , adosta lepih reči je čuo od Milana Jovanovića koji je svojevremeno igrao za Standard.

- Između dva tima postoji velika razlika. Kroz Lijež su prošli mnogi veliki igrači, a o ovom klubu sam čuo dosta lepih stvari od mog prijatelja Laneta Jovanovića. Ipak, uveren sam da možemo da pobedimo. Nismo došli samo da učestvujemo - rekao je Lalatović i dodao:

- Nećemo menjati taktiku i napadaćemo. Ako se budemo povukli, Standard će onda biti jači. Naša najveća snaga je kolektiv. Osvojili smo Kup Srbije.

Lalatović je rekao da talentovani Mirko Topić neće igrati.

- Povređen nam je Mirko Topić, on je reprezentativac naše zemlji, defanzivni vezista. Veoma talentovan o čemu svedoči i to što za njega već postoje ozbiljne ponude. Mančester Siti je nudio 4.000.000 evra, ali smo odbili, jer smatramo da vredi više. Kažem to čisto da biste shvatili o kakvom se kvalitetu radi. Prvi golman Nikola Simić se takođe povredio pre nedelju dana i on takođe nije sa nama - jasan je trener Voše.

Na konferencije za medije govorio je i Nikola Drinčić kapiten Vojvodine

- Vidim ja da ovde ne poznaju dovoljno Vojvodinu. Da ne znaju da ovde ima odličnih igrača koji su igrali velike utakmice. Mi smo ovde došli da prođemo. Ne zato što je Standard lagan rival, tako bi bilo protiv bilo kog drugog tima.Da ne mislimo da ćemo da prođemo ne bismo ni dolazili. Znamo šta predstavlja Standard, da vam je ovo važna utakmica, ali verujte: nama je 100 puta važnija. A ako izgubimo, pružićemo ruku boljem i idemo kući. Ali nismo zato došli - jasan je bio Drinčić.

