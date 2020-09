IZVREĐAO ZVEZDU, PA SE OGLASIO I SVE RAZJASNIO Stefan Čupić: Navijam za Partizan u košarci i OFK u fudbalu (FOTO)

Čupića su na društvenim mrežema otkrile Delije, a pažnju im je privukao jer je često objavljivao snimke i slike kako slavi pobede Partizana, naročito u košarci, a nije mu bilo strani ni da zapeva uvredljive pesme o Zvezdi poput one "k**va umire, k**va gasi se".

"Nisam prozivao nikoga, pogotovo pred ovu važnu utakmicu. Ja sam košarkaški navijač Partizana i to ne krijem, a u fudbalu sam Ofkovac. I to svi znaju, ja stvarno nemam šta da krijem", kaže Čupić za "Telegraf".

"I KK Partizan čije utakmice ne propuštam, i OFK Beograd su klubovi sa velikom istorijom. To su klubovi koji imaju dušu. Ja sam počeo da gledam KK Partizan još kao klinac u doba dok je Miloš Vujanić igrao. Ljubav prema Košarkaškom klubu Partizanu je potekla od mog pokojnog dede Vidoje, čije ime danas nosi i moj sin. Deda me je učio pravim vrednostima i to je čovek koga sam najviše na svetu voleo. Nisam nikada trenirao basket, ali sam izuzetan basketaš, igram redovno 3 na 3 i mogu da se pohvalim da imam meku ruku", rekao je bivši golman OFK Beograda.

