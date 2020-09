Strelac jedinog gola na utakmici bio je Portugalac Žoao Pedro u 35. minutu, ispostavilo se da je to bio i ključni trenutak meča, pošto do kraja nije bilo promene rezultata, te je tako tim našeg trenera Vladimira Ivića došao do drugog trijumfa.

Interesantno je da Ivićev tim, koji je remizirao protiv Šefilda u 270 odigranih minuta još nije primio gol.

Kurir sport

Kurir