(UŽIVO) CRNO-BELI VIDAJU EVROPSKE RANE: Partizan - OFK Bačka (18.00), sastavi

Tok meča

PARTIZAN: Popović – Miljković, Vitas, Banjak, Urošević – Zdjelar, Natho – Marković, Suma, D. Stojković – Sadik. Trener: Aleksandar Stanojević.

OFK BAČKA: Milojević – Veselinović, Klisura, Zdravković, Jovanović – Eskić, Škorić – Pantić, S. Stojanović, Njamculović – Ratković. Trener: Dejan Rađenović.

Sastavi

Šef stručnog štaba crno-belih Aleksandar Stanojević ističe da bi i bez ispadanja iz Evrope fokus svakako bio na domaćem šampionatu, kao i da misli da će igrači biti maksimalno spremni:

’’Nemamo vremena za neke normalne treninge, ali prilagođavamo se situaciji. Znači nam dodatni dan, to što su se Bačka i Zajednica saglasili da dobijemo taj dan odmora. Što se tiče zdravstvenog stanja tima, Sadik je zamolio da ne trenira punim intenzitetom da bi mogao da igra meč. Vitas se vraća, Lutovac se vraća, za Stevanovića ćemo videti, on već duže ima tu povredu, još od pre Vojvodine je vuče i videćemo. Posle ovakvih utakmica je teško vraćati se u normalno stanje, ali ne vidim razlog da bude problema. Mislim da će igrači biti maksimalno spremni. I da nismo ispali iz Evrope, mi moramo da imamo fokus na našem prvenstvu, to nam je baza. Ne poznajem sve igrače dovoljno dobro, nisam tako dugo tu i ne bih kalkulisao, igraće najbolji i najspremniji.’’

Šef stručnog štaba gostiju Dejan Rađenović ističe da ispadanje crno-belih iz Lige Evrope može dodatno da oteža posao, jer će fokus biti na domaćem takmičenju, ali će pokušati da iskoristi umor rivala koji je neizbežan:

’’Partizan je Partizan, i bez dileme veliki favorit. Bez obzira gde se nalaze na tabeli, da li su u formi ili ne, uvek idu na pobedu. Nesrećno su ispali iz Lige Evrope i sada mogu da se posvete isključivo domaćem šampionatu. Biće to za nas veliko iskušenje, probaćemo da iskoristimo umor domaćina i psihološku situaciju u kojoj se nalaze posle Šarloa. Partizan je klub sa vrhunskom organizacijom, gladni su trofeja i uvek idu na pobedu. Da li treba ponavljati da imaju sjajne pojedince i dobre strance. Moramo da odigramo muški, čvrsto, ne mekano, i da uđemo u susret bez respekta. Ostaje da se spremimo do ponedeljka, analiziramo rivala i pokušamo da pronađemo protivtežu za igru crno-belih. Da li će to biti dovoljno ostaje da se vidi. Svaka utakmica je bitna, fudbal je živa stvar i ne mora uvek da pobedi bolji rival.’’

Meč 9.kola između Partizana i OFK Bačka igra se sa početkom u 18 časova.

Kurir sport

Kurir