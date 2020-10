STANKOVIĆ POSLE PLASMANA U LIGU EVROPE: Ovo smo zaslužili!

- Čestitam svim igračima, njima idu zasluge za to što četvrtu godinu u nizu učestvujemo u kontinentalnom takmičenju. Može da se povede priča da li smo igrali dopadljivo ili ne, ali to sada nije toliko važno, jedino je bitno to da smo ponovo u Evropi i da ćemo igrati grupnu fazu takmičenja u kom ćemo imati priliku da se oprobavamo sa boljima, da se takmičimo, da se nadigravamo, da napredujemo - počeo je Stanković.

Morao je šef stručnog štaba Zvezde da pravi prinudne izmene u drugom poluvremenu.

- Veliki je pritisak kada se igra samo jedna utakmica. Današnjom pobedom smo skinuli teret i dobro se osećam zbog toga. Imali smo i prinudne izmene, pa je Kanga izašao zbog problema sa ložom, a Ben preventivno. Možda smo u poslednjih petanest minuta malo zastali, ali sada imamo vremena da radimo u miru, jer smo ulaskom u Ligu Evrope, ponavljam, ostvarili sportski cilj.

U trenutku kada je Crvena zvezda u potpunosti mogla da prelomi utakmicu, dešava se da se iz Falćinelijeve šanse otvara kontra za domaće kojii su smanjili rezultat i uveli meč u neizvesnost.

- Mogli smo tada da rešimo pitanje pobednika, ali šta je tu je. Katai i Falćineli su postigli golove, ali zasluge idu celoj ekipi. Imamo sad vremena da radimo u miru, čeka nas nova utakmica već u nedelju, a onda ide reprezentativna pauza, pa večiti derbi - zaključio je Stanković.

