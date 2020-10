GOLMAN ČUKARIČKOG PRED DERBI SA SPARTAKOM Đorđe Petrović: Očekujemo otvoren meč i pobedu!

Jedan od derbija desetog kola Super lige Srbije biće igran u Subotici (subota, 16 časova), gde će Spartak ugostiti Čukarički. Biće to duel pretendenata na plasman u Evropu, ekipa koje su u dosadašnjem toku šampionata prikazivale vrlo dobre partije, shodno tome nalaze se u vrhu tabele.

- Spartak je pokazao da je dobra ekipa, koja je duže vremena na okupu, odlično se poznaju, a to se vidi na terenu u svakom trenutku. Ne bih da izdvajam pojedince, oni su pre svega odličan kolektiv. Posebno u napadačkoj liniji, ne zna se ko je opasniji, Nikolić, Srećković, Denković, Savković... Pratili smo ih ove sezone, na njihovim mečevima ima dosta golova, jasno je da igraju dopadljiv fudbal – kazao je Đorđe Petrović, golman Čukaričkog i mlade reprezentacije Srbije.

Istakao je Petrović da nema favorita u predstojećem duelu, iako je tradicija apsolutno na strani njegovog tima, koji je slavio pobede u šest poslednjih superligaških mečeva protiv Subotičana.

- Mi takođe igramo otvoreno, na gol više, uz visok presing, pa je sigurno da nećemo od toga odstupati. Igramo tako i u mečevima u kojima nismo favoriti, protiv Crvene zvezde i Partizana. Spartak je pokazao da moramo da ih respektujemo, ali idemo na tri boda, pobeda bi nam mnogo značila pred nastavak sezone – istakao je Petrović.

Petrović je čak šest puta u prvih devet kola sačuvao svoju mrežu netaknutom, bolji od njega u tom segmentu je samo čuvar mreže Crvene zvezde Milanm Borjan, čija je mreža mirovala u sedam utakmica Super lige.

- To je lep podatak i za mene i za kompletnu poslednju liniju tima. Primili smo golove samo u duelima protiv Crvene zvezde, Vojvodine i Zlatibora. Čitava odbrambena linija već dugo vremena igra zajedno, sjajno se poznajemo, što se kaže, u dušu. Ove sezone smo i postigli veliki broj golova, za razliku od prošle kad smo tvrđe igrali. Takođe, veliki broj igrača se upisivao u listu strelaca.

U poslednjih nekoliko prelaznih rokova ime Đorđa Petrovića često se provlači kroz medije. Tako je bilo i ovoga puta.

- Normalno je da bi svako od nas voleo da ode u inostranstvo i da se oproba u još kvalitetnijoj ligi. Ali, uvek se vraćam na to gde sam bio pre godinu dana. Branio sam u Srpskoj ligi za IMT, a sada se pominju veliki klubovi. U svakom trenutku sam bio glavom u Čukaričkom, tako je i sada, ali je normalno da prija kad timovi takvog renomea pominju moje ime. Najbitnije je da me to ne remeti što se tiče Čukaričkog, u kojem imam maksimalnu podršku od trenera Olivera Kovačevića i starijeg kolege Nemanje Belića.

Kao potvrda dobrih partija stigao je novi poziv u mladu reprezentaciju Srbije, koja je doduše izgubila šanse da se plasira na šampionat Evrope.

- Selektor Stolica je pozvao nekoliko igrača rođenih 1999. godine, među kojima sam i ja, ostatak ekipe su mlađi momci koji će se već sada spremati za naredni ciklus. Uvek je velika čast biti pozvan u reprezentaciju. Jeste da smo izgubili šanse da se plasiramo, ali sada dolaze mlađi momci. Jasno je da ćemo ići na pobede protiv Poljaka i Estonaca.

Pred poslednji trening uoči polaska u Suboticu, Čukarički je saznao ime rivala u šesnaestini finala Kupa Srbije, Brđani će gostovati ekipi Novog Pazara, 21. oktobra.

- Nismo najbolje prošli, dobili smo superligaša, pa još na strani, uz dugo putovanje... Ali, naš cilj je jasan, da stignemo u finale Kupa, što da ne, i da osvojimo trofej. Prošle sezone smo nesrećno eliminisani od kasnijeg osvajača trofeja, ekipe Vojvodine. Nikad nije lako u Novom Pazaru, ali na nama je da izborimo plasman u osminu finala – optimista je Petrović.

Kurir sport

Kurir