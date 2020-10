CRVENO-BELI DOČEKUJU NAPREDAK NA MARAKANI Pomoćni trener Zvezde: Hoćemo desetu pobedu u nizu! (FOTO)

"Posle devet prvenstvenih utakmica, zabeležili smo devet pobeda i imamo gol razliku 31:3, tako da idemo po nekom zacrtanom planu. Iza nas je uspešno savladana prepreka na Kipru, plasirali smo se u grupnu fazu Lige Evrope. U sportu je najteže obezbediti kontinuitet i zato nas sve ovo raduje i daje nam dodatno samopouzdanje i podstrek, ali i odgovornost za neke naredne utakmice", rekao je Milošević na konferenciji za novinare na stadionu "Rajko Mitić".

"Prva naredna je protiv Napretka na našem stadionu. Preduslov za neka buduća takmičenja u Evropi je da budemo uspešni u domaćem takmičenju, tako da bez obzira na odredjeni umor i usredsredjenost na to što se desilo pre dva dana, nemamo vremena za tapkanje u mestu. Okrećemo se toj sutrašnjoj utakmici", dodao je on.

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u grupnu fazu Lige Evropa pošto su u baražu savladali jermenski Ararat pa će i četvrtu godinu zaredom igrati u nekom evropskom takmičenju.

Crveno-bele već sutra od 18.00 očekuje nova utakmica kada će na svom stadionu dočekati kruševački Napredak u okviru desetog kola Super lige Srbije.

Zvezda je lider domaćeg šampionata sa maksimalnim učinkom, dok je Napredak u lošoj formi, upisao je samo jedan trijumf i trenutno je pretposlednji tim na tabeli.

"Napredak je klub sa bogatom tradicijom i klub koji ima odredjen renome u našem prvenstvu. Rezultati im nisu u skladu sa kvalitetom tima i ambicijama kluba. Rekao bih da su u nekom malom tranzicionom periodu, maloj krizi, ali imaju odredjen kvalitet, pre svega, u individualnom smislu", rekao je Milošević.

"Mi hoćemo da zadržimo pobedničku seriju u kojoj se nalazimo, hoćemo da potvrdimo dominantnost", dodao je on.

Pomoćnik Dejana Stankovića je naveo da su svi igrači zdravi i da će se na predstojeća dva treninga definisati tim za sutrašnji meč.

"Svakako da će biti odredjenih promena u odnosu na prethodnu utakmicu. Pojedini igrači, koji i nisu igrali prethodnu utakmicu, svojim radom, ponašanjem i zalaganjem zaslužuju da se nadju na terenu", rekao je Milošević.

Pobedom nad Napretkom, Zvezda bi ostvarila i deseti uzastopni trijumf u domaćem šampionatu.

"Ne znam ako pogledamo unazad da li je bilo takve neke serije u bližoj istoriji, ja se ne sećam. To može samo da bude dodatni podstrek i da podigne samopouzdanje. Želimo da podižemo nivo igre iz utakmice u utakmicu. Želimo da igramo proaktivni fudbal, da mi diktiramo u velikom delu utakmice dešavanja na terenu, da poboljšamo efikasnost...", rekao je Milošević.

"Kada igramo evropske utakmice osetno je da nam u nekim momentima nedostaju intenzivnije takmičarske aktivnosti u domaćem šampionatu. Zato nam je cilj da koristimo svih 90 minuta u domaćem prvenstvu ne bi li smo poboljšali taj nivo koji nam treba za Evropu", dodao je on.

Zvezda će u Ligi Evropa igrati u grupi sa Gentom, Hofenhajmom i Liberecom.

"Ponosni smo na to i što na takav način reprezentujemo srpski fudbal. Ja kao fudbalski radnik voleo bih da još naših fudbalskih klubova bude u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja, ali sada kada smo to samo mi probaćemo da to ne bude samo u toku jeseni, nego da reprezentujemo i naš grb i naš fudbal i u toku proleća. To nam je naredni cilj.

On je naveo da je grupa izbalansirana, da su tu klubovi sa različitim stilovima igre, ali da je na Zvezdi da iskoristi i pokaže svoje kvalitete.

"U genu Zvezde je visoka ambicija. Poštujemo sve protivnike, ali istorija Crvene zvezde daje nam za pravo da imamo visoke ciljeve. Pogotovo ako dobijemo podršku naših navijača, ne postoji klub na svetu koji je gostovao, a da se nije osećao podredjeno. Učinićemo sve što je u našoj sportskoj moći da i sledećeg proleća učestvujemo u evropskim utakmicama", rekao je Milošević.

Nakon meča sa Napretkom sledi reprezentativna pauza, a crveno-bele potom čeka težak raspored.

"U profesionalnom sportu se umor podrazumeva. Ne mislim na fizički umor, već na mentalni, ostvarili smo bitan rezultat tako da to iziskuje neko pražnjenje. U narednom periodu, od 17. oktobra pa do 16. decembra, nas očekuje 16 utakmica, ako sam dobro izbrojao. To smo hteli, tome se radujemo i u tome ćemo uživati. Volimo da kažemo igračima - uživajte u naporu koji vam omogućava privilegiju da se takmičite na vrhunskom nivou", rekao je Milošević.

