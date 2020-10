PRED DUELE SA NORVEŠKOM: Meč u Oslu nije presudan za srpski fudbal, Kolarov hteo da umre protiv Turske

Matijašević ističe da su svi svesni koliko je taj meč važan za Srbiju koja bi posle 20 godina mogla da se plasira na Evropsko provenstvo, ali da istovremeno nije "biti ili ne biti" za srpski fudbal.

Ja to ne gledam tako. Naravno da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da se nađemo među 24 najbolje reprezentacije na kontinentu, ali je još važnije da stvorimo atmosferu i napravimo sistem koji će dati rezultate na duže staze. Javnost je već u dužem periodu negativno nastrojena prema Orlovima i potrebno je da povežemo dva-tri dobra rezultata kako bismo vratili poverenje nacije i dokazali da se nalazimo na pravom putu - rekao je Matijašević i dodao:

- Pobeda u Oslu je samo prvi korak ka zacrtanom cilju. Naši igrači su navikli da igraju mečeve od izuzetne važnosti i siguran sam da pritisak neće negativno uticati na njihovu koncentraciju. Na kraju krajeva, ne idemo u rat. Reč je o fudbalskoj utakmici, pobediće bolji i spremniji, a ja sam uveren da je kvalitet na strani naše reprezentacije.

Govorio je Matijašević i o značaju iskusnih Aleksandra Kolarova i Dušana Tadića na tim Srbije, ali i na sam meč u Oslu.

- Kolarov je zaista specifičan. Surovi profesionalac, dobar momak, pravi kapiten. Gledajući ga na televiziji, pre nego što sam ušao u Savez, nisam imao takav utisak. On je za mene najprijatnije iznenađenje. Čovek od poverenja, uvek uz ekipu. Hteo je da umre što je dobio crveni karton protiv Turske. On i ja pričamo o svemu otvoreno, rekao mi je i pre potpisa za Inter da će mu prijati što Konte igra u tom sistemu koji njemu odgovara.

- Generalno, većina naših igrača igra u svojim klubovim s trojicom u poslednjoj liniji i to je bio jedan od ključnih razloga što smo insistirali na promeni sistema i u reprezentaciji. Tadić je posle septembarskih akcija sa nacionalnim timom, odigrao nekoliko utakmica u holandskom prvenstvu i uhvatio ritam. Iako kažu da je bio slab protiv Rusije i Turske, statistika pokazuje suprotno. Kada bih vam rekao koliko je pretrčao kilometara u ta dva meča, ne biste mi verovali. Radi se o vrhunskom profesionalcu koji nikada nije zatajio u dresu reprezentacije. Tako će biti i u Norveškoj - rekao je sportski direktor FSS.

Bez obzira na rezultat, igraće se fudbal i posle Norveške, a podmlađivanje reprezentativnih selekcija je prirodan proces od koga neće odstupati ni u Fudbalskom savezu Srbije.

- Moramo da težimo kontinuitetu i da uspostavimo sistem po kome će sve mlađe selekcije igrati na sličan način kao A tim. O tome sam razgovarao i sa predsednikom Saveza. Imamo svež primer sa mladom reprezentacijom koja je doživela neuspeh u ovim kvalifikacijama. To su momci koji su prošli kroz ruke čak šestorice selektora, pre godinu i po dana su izgubili od BiH sa 5:0, a mi smo očekivali da se bez problema kvalifikuju na Evropsko prvenstvo.

- To nije normalno. Zato sam odmah posle poraza od Bugarske, čvrsto stao iza Ilije Stolice i rekao da on zaslužuje novu šansu. To je stručnjak koji je sa generacijom 2000. godišta izborio plasman na kadetsko prvenstvo Evrope. Pa šta sada treba, tu istu generaciju da damo nekom drugom? Nema logike. Isto ću se ponašati prema Lešnjaku, Spasiću, Iliću… to su mladi treneri koji zaslužuju poverenje na duže staze - rekao je Matijašević i dodao:

- Kada smo Saleta Ilića postavili za selektora kadeta, mnogi su se smejali, govorili da je neiskusan. Hajde da pustimo čoveka da radi svoj posao, a vreme će pokazati da li smo bili u pravu. Srpskom fudbalu su potrebne mlade snage, neka sveža energija. Sudbina tih momaka ne sme da zavisi od rezultata jedne utakmice ili ishoda jednog ciklusa.

- Treba im vremena da svoje ideje sprovedu u delo. Ne znam zašto stalno bežimo od "belgijskog modela." Oni su decenijama radili na stvaranju sistema i na kraju došli do idealnog rešenja. Nije sramota kopirati od uspešnih. Bio sam pre par godina u Salcburgu, učio od Ralfa Rangnika. Pogledajte kako Lajpcig danas igra fudbal. Zašto nešto ne preslikati? Prošlo je vreme kad su virtuozi bili garancija dobrog rezultata.

- Luverpul ima jednog virtuoza, Mohameda Salaha, a dominiraju engleskim fudbalom. Nabrojte mi dva virtuoza u Bajernu… nisu to ni Levandovski ni Miler, a dali su osam komada Barsi. To je snaga, moć… Svaka čast znalcima, ali u savremenom fudbalu utakmice rešavaju trkači - zaključio je Matijašević.

Kurir sport / Anadolu Agency

Kurir