BOMBA SAMO ŠTO NIJE EKLSPLODIRALA: Zdravko Mamić preuzima fudbalski klub u Srbiji!

Prema pisanju medija, Mamićeva želja je da preuzme TSC iz Bačke Topole, u poslednje dve sezone veoma uspešnog srpskog superligaša!

- Nemam nikakav razlog zbog kojeg ja sutra ne bih radio u Crvenoj zvezdi ili u Partizanu jer su to za mene institucije. Kada ne bih imao bolju situaciju, da nisam u Dinamu, i da na tržištu u normalnim, uređenim okolnostima imam takvu ponudu, zar ne bi to bila privilegija za mene? To ne bi bila kazna. Ja se na to ponosim iako znam da ću zbog toga imati mnogo problema - rekao je Mamić u jednom intervjuu u avgustu, a tom prilikom je otkrio da je na sličnu temu razgovarao i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

- Sreo sam se sa Vučićem nakratko u Mostaru prošle godine na Sajmu privrede, bili su tu na skupu predsednici Dodik i Čović, pozdravili smo se, čestitao mi je na svim mojim uspesima sa Dinamom i pitao me je: "Kada ćeš doći u moju Zvezdu" - istakao je Zdravko Mamić.

Kurir sport / Maxbet sport

Kurir