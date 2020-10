IZJAVA ZVEZDANA TERZIĆA ZAVRŠILA NA VRATIMA SVLAČIONICE PARTIZANA: Crno-beli odgovorili generalnom direktoru crveno-belih

Fudbalski klub Partizan oglasio se saopštenjem uoči 163. večitog derbija sa Crvenom zvezdom koji se igra u nedelju u Humskoj ulici.

Povod za saopštenje bila je izjava, koju crno-beli kvalifikuju kao nadmena, Terzića koji je rekao da Partizan nije rival njegovom klubu.

Saopštenje je naslovljeno sa "Eto nama dodatne motivacije" i u njemu se kaže da će ta izjava završiti na vratima svlačionice fudbalera Partizana.

"Zvezda je džinovski korak ispred Partizana. Što bi se mi bavili njima? Uzeli smo tri titule zaredom, 100 bodova ispred njih, oni se bore u rangu sa Radničkim, Vojvodinom i ostalima."

"Ovo su citirane reči Zvezdana Terzića od pre nekoliko dana, inače bivšeg rukovodioca kluba koji se zove OFK Beograd i koji već godinama tavori – danas nažalost tek u trećem rangu takmičenja. Reč je o klubu koji je osnovan posle drugog svetskog rata (predstavljanje tog kluba kao naslednika predratnog BSK-a je čist istorijski falsifikat!) čija tužna sudbina boli sve one koji znaju kakve je sve igrače taj klub u prošlosti podario jugoslovenskom klupskom, ali i reprezentativnom fudbalu", stoji u uvodu saopštenja.

Partizan u nastavku saopšenja elaborira istoriju međusobnih odnosa.

"Priču o dolazećem 163. „večitom derbiju“ koji će u nedelju, 18. oktobra biti odigran na našem stadionu, započinjemo, ne bez razloga, vraćajući se na 18.05.2013. godine, kada je u Humskoj odigran 144. derbi. Pobedom u ovom derbiju, Partizan je par kola pre kraja prvenstva praktično došao do svoje 25. titule, koja je za crno-bele imala poseban značaj: njenim osvajanjem su crno-beli, prvi put posle 1956. godine (kad je Crvena zvezda prestigla naš klub po broju osvojenih titula i povela sa 3:2), izjednačili skor u broju osvajanja šampionskih znamenja – 25:25!

Već u narednoj sezoni 2013/14 smo videli šta znači kada Partizan zapreti da prestigne komšijski klub po broju osvojenih titula. To je sezona sa prolećnim 146. derbijem, odigranom 26.04.2014. na našem stadionu, u kojem Crvenoj zvezdi ni dva dosuđena penala nisu bila dovoljna da izbegne poraz.

Sezona 2014/15 je donela prolećni 148. derbi, igran u komšiluku 25.04.2015. Ta utakmica je završena bez golova (0:0), nakon što Partizanu nije sviran klasičan jedanaesterac („svlačenje“ Balažica sa obe ruke u petercu protivnika, u stopostotnoj šansi za gol), ali je i takav jedan remi predstavljao u tom trenutku veliku pobedu za Partizan – osvojena je nova titula šampiona, a time je ponovo izjednačen skor u broju osvajanja šampionskih znamenja u duelu protiv Crvene zvezde – 26:26 ! I ne samo to: Partizan je na kraju sezone 2014/15 imao sedam bodova prednosti nad najvećim rivalom, čime je „u bod“ izjednačen ukupan broj prvenstvenih bodova koje su Partizan i Crvena zvezda osvojili u celoj dotadašnjoj istoriji jugoslovenskog i potonjeg srpskog klupskog fudbala, dakle u čitavom periodu 1946-2015!

U narednoj sezoni 2015/16 se dogodila do danas poslednja pobeda rivala na našem stadionu. Bio je to svakom navijaču Partizana po zlu poznat 150. derbi igran 27.02.2016. (rezultat 1:2), kada je arbitar Glođović, zajedno sa pomoćnicima, svojim odlukama unakazio Partizan – nije sviran klasičan jedanesterac na Mihajloviću, uz to su Partizanu poništena i dva regularna gola (oba puta nije bilo reči o ofsajdima), a Crvena zvezda je postigla jedan neregularan gol (ogromna distanca između mesta prekršaja i mesta izvođenja slobodnog udarca iz kojeg je onda postignut gol).

Sezona 2016/17 nikada neće biti izbrisana iz sećanja svakog navijača Partizana. Partizan je u toj sezoni, sa Markom Nikolićem na klupi, u sva tri odigrana derbija (152, 153. i 154. po redu) nadvisio svog rivala, a zašto na papiru beležimo samo dve pobede (1:0 i 3:1) i taj jedan remi (1:1) – o tome je već toliko toga rečeno. Glavni glumci u tom remiju u komšiluku (153. derbi) su bili glavni sudija Vujović i dodatni sudija Obradović, a pokretne slike tog detalja kada se sudijski dvojac „proslavio“ priznavši gol Crvenoj zvezdi iz dubokog auta su obišle čitav fudbalski svet. Međutim, ni takve skandalozne sudijske odluke nisu uspele da spreče crno-beli „tango smrti“. On je na „JNA“ odigran 21.05.2017. i Partizan po treći put izjednačava skor u broju osvojenih titula, ovaj put na 27:27 !

Odmah nakon ovih 27:27, odnosno već trećeg po redu izjednačavanja skora (u samo četiri godine) u osvojenim titulama od strane „drskog li Partizana“, već u leto 2017. smo bili svedoci početka sramne kampanje o priznavanju nekakve „šampionske titule 1946.“ Crvenoj zvezdi – za igranje turnira sa jednocifrenim brojem utakmica i to samo u središnjem regionu tadašnje Narodne Republike Srbije, bez pokrajina Vojvodine i Kosova, pri čemu u to doba uveliko imamo novu, zvaničnu i međunarodno priznatu državu koja se zvala Federativna Narodna Republika Jugoslavija!?! Šta je sledeće? Da je Crvena zvezda naslednik predratne SK Jugoslavije, pa su i te titule njene? Zvezdan Terzić ionako ima dara za istorijske falsifikate, pa on je i titule predratnog BSK-a, bez trunke sramote, predstavio kao titule OFK Beograda dok je bio na njegovom čelu…

Istovremeno, od tog leta 2017. godine Crvena zvezda kreće, poput nekakvog „srpskog Dinama iz Berlina“, da pravi tih „100 bodova prednosti“ koje gospodin Terzić ponosno pominje u svojoj izjavi. U periodu leto 2017 – septembar 2020, odigrano je ukupno 114 prvenstvenih kola u „srpskom linglongu“ (sezone 2017/18, 2018/19, 2019/20 i prvih deset kola u sezoni 2020/21), a naš večiti rival je u njima zabeležio, sad dobro pazite, „okruglo“ 100 pobeda, što procentualno čini čak 87,7%! Na taj način nekadašnji istočnonemački „večiti šampion“ Dinamo iz Berlina (klub sa 10 uzastopnih titula u periodu 1978-1988, pod direktnim patronatom istočnonemačkih bezbedonosnih struktura, a sve o „slavnoj“ istoriji tog kluba možete pročitati u engleskoj verziji stranice „Wikipedia“, na linku: https://en.wikipedia.org/wiki/Berliner_FC_Dynamo postaje „amater“, jer je on u svojih 10 šampionskih sezona odigrao ukupno 260 prvenstvenih utakmica protiv domaće konkurencije i u njima je slavio tačno 179 pobeda, što procentualno čini tek 68,8%. U tih deset sezona, najveći procenat pobeda u šampionatu je Dinamo Berlin imao prve sezone 1978/79 kada je zabeležio 80,8% pobeda (21 pobeda u 26 kola), a najmanji procenat u šampionskoj sezoni 1985/86 kada je zabeležio tek 46,2% pobeda (15 pobeda u 26 kola). Smejurija u odnosu na današnju Crvenu zvezdu…"

Partizan se u saopštenju zatim vraća na večite derbije.

"U dosadašnja 162 odigrana derbija naš rival ima više uspeha (odnos u pobedama je 47:64, u korist rivala), ali je naš klub em uspešniji kao domaćin derbija (u 80 domaćinstava Partizana je odnos u pobedama 31:24 za crno-bele, uz 25 remija i uz gol razliku 106:99 u korist Partizana), em je ta prednost rezultat generalno veće uspešnosti Partizana u derbijima u poslednjih desetak godina.

Koliko je Hram fudbala u poslednje vreme neprijatna adresa za Crvenu zvezdu, o tome govori i ovaj podatak: U poslednjih 10 mečeva koje su Partizan i Crvena zvezda odigrali na stadionu u Humskoj (od proleća 2013. kad je Miloš Jojić u 90. minutu priredio nezaboravnu radost navijačima Partizana, pa sve do juna ove godine i pobede Partizana u polufinalu Kupa Srbije, nakon majstorije Sadika i pobedonosnog gola Natha), bilans je ubedljivo na strani crno-belih koji su slavili čak 7 pobeda, zabeležena su 2 remija, a rival je pobedio samo u 1 meču, uz gol razliku 12:5 u korist Partizana! Tu jedinu, vrlo diskutabilnu pobedu rivala s proleća 2016. godine smo već detaljnije opisali, a interesantno je i da su oba remija (po 1:1) bila vrlo sporna iz ugla Partizana – jednom zbog rivalovog gola iz ofsajda a i faula u napadu, a drugi put zbog gola rivala kojeg je video samo dodatni sudija uz golaut liniju. Što se 7 Partizanovih pobeda tiče, to su uglavnom bile pobede bez primljenog gola (čak pet puta 1:0 i jednom 2:0), a u nekim od ovih utakmica rival ili uopšte nije, ili jedva da je šutnuo u okvir gola crno-belih.

Pa šta je sada ispravnije i merodavnije ovih poslednjih godina? To da je neko FUDBALSKI superioran zato što ima nestvarnih 100 pobeda u 114 odigranih prvenstvenih kola, ili to da je neko FUDBALSKI inferioran zato što je u toj meri neuspešan u direktnim duelima protiv najvećeg (mnogi bi rekli – i jedinog!) takmičarskog konkurenta u ligi? U vezi ovog drugog: Nije Partizanova dominacija protiv Crvene zvezde izražena samo u deset poslednjih mečeva odigranih u Humskoj, ona je izražena i u poslednjih 15 utakmica odigranih bilo gde, dakle na oba stadiona – 6 pobeda Partizana, 7 remija i samo 2 pobede Crvene zvezde!

Crvena zvezda ima poslednjih godina jasno izražen problem protiv takmičarski orijentisanih ekipa. Ne govorimo ovde samo o Partizanu, već i o ekipama iz Evrope. Jeste naš večiti rival u poslednje četiri sezone obezbedio grupne faze u Evropi (kao što ih je Partizan obezbedio čak 11 puta u poslednjih 17 godina!), ali je tu bilo veoma „šarenih“ rezultata – bilo je tu, bez produžetaka i penala, 8 remija u 8 kvalifikacionih utakmica (poslednja dva kvalifikaciona kola za Ligu šampiona, u dve sezone uzastopno), bilo je tu i kvalifikacionih poraza u Finskoj ili ispadanja na Kipru, bilo je tu i kvalifikacionih remija na strani protiv slabašnih rivala iz Litvanije, Letonije, Kazahstana ili sa Malte… Ne, nisu naravno zaboravljena ni čak 32 gola koja su PSŽ (10), Bajern (9), Totenhem (9) i Liverpul (4) u ukupno sedam utakmica „spakovali“ Crvenoj zvezdi u grupnoj fazi Lige šampiona, ali…da kažemo da je to ipak neki drugi, mnogo viši nivo….mada Partizan takve rezultatske brodolome sebi nije dozvoljavao u istom takmičenju ni 2010. a pogotovo ne 2003. godine…"

Na kraju crno-beli kažu da Partizan ne bi smeo da ima bilo kakvu bojazan od Crvene zvezde pred predstojeći 163. večiti derbi.

Daleko od toga da naš večiti rival ne zaslužuje respekt, kao naš tradicionalno najveći protivnik na domaćoj sceni, ali taj respekt nikako ne sme da pređe u precenjivanje protivnika. Partizan i individualno i kolektivno ima potencijala da ponovo savlada Crvenu zvezdu u pravoj takmičarskoj utakmici, onako kako je to činio gotovo redovno poslednjih godina na svom stadionu, a trenutnih 8 bodova prednosti rivala je u fudbalskom smislu bitno koliko i onaj frapantan podatak od čak 100 rivalovih pobeda u 114 ligaških mečeva protiv celokupne klupske prvenstvene konkurencije u Srbiji – NIMALO!

Poželimo našem timu i treneru Aleksandru Stanojeviću, čoveku koji je u svom prvom mandatu na klupi crno-belih znao samo za uspehe u duelima protiv Crvene zvezde, da u nedelju još jednom pokažu da su bolji od večitog rivala. Partizan će imati u nedelju brojne adute na svojoj strani, ali i jedan ozbiljan hendikep – igranje u praznom Hramu fudbala. Poznata je činjenica da u poslednjih desetak godina crno-beli na svom stadionu imaju u derbijima po pravilu i kvantitativno i kvalitativno mnogo jaču podršku od rivala. To će nažalost izostati u 163. derbiju, ali verujemo da će makar nakon derbija Humskom ulicom odzvanjati pesma navijača Partizana."

