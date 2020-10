TUMBAKOVIĆ POSLE MEČA SA TURSKOM: Mislima smo u baražu i meču sa Škotskom!

"Naš osnovni cilj je plasman na Evropsko prvenstvo. Prvi korak smo napravili. Ovo je sve u sklopu što bolje i kvalitetnije pripreme za oni što nas čeka u novembru. Razmišljamo o Škotskoj, priprema za njih je počela još posle Norveške. Sve ćemo učiniti da ostvarimo cilj koji želimo. Ono što se bude dešavalo u preostale dve utakmice je važno, ali je Škotska mnogo važnija", rekao je Tumbaković za Sportklub.

Srbija je igrala 2:2 sa Turskom u Ligi nacija, iako je imala dva gola prednosti u Istanbulu.

"Igrali smo vrlo korektno i onda pali. Ima tu mnogo razloga... Osnovni cilj je bio da napravimo pomak i potvrdimo vrednosti koje smo pokazali protiv Norveške. Momci su tih 60 minuta, do prvog primljenog gola, igrali jako korektno. To je nagoveštaj načina i stila igre za koji očekujem da od okupljanja do okupljanja bude sve kvalitetnije", kazao je Tumbaković.

On je pohvalio reprezentativce Srbije.

"Već se ekipa prepoznaje, momci hoće, žele, disciplinovani smo. Možda bi rezultatski moglo da bude bolje. Ne mogu da budem nezadovoljan, ali opet mi je žao što nismo ostvarili rezultat", istakao je Tumbaković.

Duel Srbije i Škotske u baražu za Evropsko prvenstvo igraće se 12. novembra.

Posle toga će 15. i 18. novembra Srbija igrati poslednje dve utakmice u Ligi nacija, protiv Madjarske i Rusije.

Kurir sport / Beta

Kurir