MALI ŽILAVKO SA ZLATNIM SATOM JE MISLIO DA MOŽE DA ME VREĐA, A NIJE SMEO DA SIĐE! Lalatović progovorio o incidentu u Novom Pazaru!

O jubileju, ali i samom meču Lalatović je pričao na konferecniji za medije.

"To mi mnogo znači. Još pre sam govorio da sam najlepše trenutke kao trener proveo u Vojvodini. Kada sam se vratio, rekao sam da bih dao 10 godina života da prvi trofej u trenerskoj karijeri osvojim sa Vojvodinom, koju jako volim, baš kao i Novi Sad i naše navijače. Od prvog dana sam prihvaćen kao da sam odrastao ovde, što nije bilo lako, pošto dolazim iz Crvene zvezde. Međutim, ono što mi je Crvena zvezda dala kao igraču, Vojvodina mi je dala kao treneru i to ne mogu da zaboravim", rekao je Lalatović.

Rad je uvek nezgodan protivnik bio za Vojvodinu, ali Lalatović ima samopouzdanja.

"Tradicija je tu da se ruši. Rad ima stvarno kvalitetne igrače koji žele da vrate svoju karijeru. Imaju i mlade i iskusne fudbalere, a u napadu su jako nezgodni i brzi… Međutim, mene protivnik ne zanima, jer i mi idemo na tri boda. Za mene je Rad jedan poseban klub, jer ga vode posebni ljudi koji ga vole. Imaju tu neku neverovatnu energiju unutar kluba i svi ginu za zastavu Rada, ali i ova generacija naših igrača gine za Vojvodinu. Prošle sezone smo osvojili Kup i bili treći, a posle sutrašnje utakmice, ako Bog da, možemo da budemo drugi na tabeli, što bi bio ogroman uspeh", rekao je Lalatović.

Vojvodina je u prošlom kolu izgubila od Novog Pazara ("dešava se i to"), ali je Lalatović dobio crveni karton i kažnjen je, što je odluka sa kojom se ne miri.

"Kažnjen sam sa 50.000 opet. Šta da kažem? Dugo nisam bio isključen i stvarno se trudim da kontrolišem svoje emocije, iako sam emotivan čovek i ne mogu da podnesem dobacivanja od strane nekog malog žvalavka sa tompusom i zlatnim satom, koji sedi u društvu Rasima Ljajića i krema Novog Pazara. Ako je neko ikad hvalio i izražavao simpatije prema Novom Pazaru i njegovim ljudima, to sam bio ja. Rekao sam i da bih voleo da budem trener Novog Pazara, jer publika tamo je stvarno fenomenalna. Da je klub organizovan kako treba i da se ulaže u njega, tamo bi bilo milina raditi, jer to je fudbalski grad", rekao je Lalatović.

On je objasnio kako je zaradio crveni karton.

"Taj koji me je vređao svih 45 minuta misli da je neki kriminalac, mangup i da je jako opasan. Ja mu ne mogu apsolutno ništa, ali sam zamolio četvrtog sudiju da ga izbace. Stojao mi je četiri-pet metara iznad glave, a posle sam molio Boga da siđe dole. Kada sam sedeo na tribini ispred njega, bio je toliko hrabar da nije smeo da me pogleda. Ne volim balavce koji se tako ponašaju, a njegove uvrede na praznom stadionu su baš bile neukusne", kaže on i dodaje:

"Delegat i sudija nisu mogli da reaguju, a ja sam isključen ne zbog ophođenja prema protivniku, navijačima ili sudijama, već prema tatinom sinu koji u životu nikad ništa teže od kašike nije podigao. Misli da može tako da se ponaša pošto sedi pored gospodina Rasima Ljajića, koga inače jako cenim i volim i koji mi se izvinio posle utakmice. Međutim, ne može ni on da utiče na te žvalave tatine sinove", rekao je Lalatović.

Utakmica Vojvodina-Rad igra se sutra od 18 sati na "Karađorđu", bez prisustva publike.

