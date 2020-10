BORJAN ODGOVORIO VULETIĆU NA GNUSNE UVREDE: Nikad neću dopustiti da ucveljeni profesor postavlja i montira sliku mog sina

Golman i kapiten Crvene zvezde, pogođen novim uvredama potpredsednika Partizana, reagovao je na društvenim mrežama:

Derbi između Zvezde i Partizana je jedan od najznačajnijih i najinteresantnijih sportskih događaja u Srbiji. Potpuno je logično da izaziva euforiju i tenziju.

- Kao profesionalni sportista i golman Crvene Zvezde u potpunosti sam navikao da me vređaju tokom svih 90 minuta derbija, da mi pevaju, da vređaju moju suprugu koja je radila kao direktorka marketinga FK Partizan...Navikao sam i na uvrede na društvenim mrežama. Ono na šta ne želim da se naviknem i nikada neću, je to da ucveljeni “profesor” postavlja i montira sliku mog trogodišnjeg sina na svom Tviter nalogu. Ne, to neću dopustiti da postane normalno! Neću dopustiti da kao neko ko nikada nije bio sa druge strane zakona, ko radi pošteno i bori se za svoju porodicu u ovoj zemlji, našoj Srbiji, postane normalno da nastrani “profesor” koji ne zna šta znači imati dete , dozvoli sebi da na najgrublji način prekrši pravo trogodišnjeg deteta.

Srbijo, institucije, tužilaštvo, sudovi ako mislimo da se ikada pridružimo Evropskoj Uniji ne smemo dozvoliti da bilo ko a posebno jedan “profesor” grubo krši Konvenciju o pravu deteta koja je još 20.novembra 1989.godine usvojena na Generalnoj skupštini UN.

Vlada Srbije je obećala da će biti nulta tolerancija za kršenje prava dece!

Da li treba moje dete da bude primer da se nikada više ne dozvoli da se prepucavanjem u sportu ugrozi integritet bilo kog deteta?! Poštujem fudbalski klub Partizan i njegovu istoriju kao najvećeg rivala Crvene Zvezde! Partizan nisu i nikada neće biti ovi ljudi koji dozvoljavaju da bilo čije dete završi na društvenim mrežama, izloženo napadima bolesnih homofobičnih, izvrnutih umova!

Tuzbe će već sutra biti podnete a državo ti si na redu da pokažeš da Srbija štiti i čuva nasu decu, svi smo videli kampanju “Za našu decu”...Verujem u ovaj sistem i u ovu državu!

Siguran sam da je svakog pravog Partizanovca sramota kada je video danas post sa trogodišnjim detetom kod “profesora” na Tviteru! Sportski pozdrav, napisao je Milan Borjan.

Podsetimo, potpredsednik Partizana Vladimir Vuletić je objavio sliku Milana Borjana i njegovog sina Filipa, sa tim da je na mališanovu glavu stavljeno lice Ljubiše Tumbakovića, zbog navodnih priča da je Snežana bila u "šemi" sa selektorom Srbije.

Kurir sport

Kurir